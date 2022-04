Inmuno-Corona Sugerencias

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

A través de preguntas, se encontrará la respuesta (1).

¿Los programas sociales contrarrestan la pobreza? Existen pandemias a consecuencia de la pobreza cognitiva, higiénica, carencia de solidaridad, de respeto a la biosfera, cuerpo y sociedad. ¡Los programas no contrarrestan la pobreza!

No están diseñados para hacer crecer al individuo, sino para mantenerlo utilizable y consumista. Es mundial, no local, la pandemia lo demuestra.

Es una idealización. En la práctica, no se ha enseñado que el dinero otorgado se use para lo que se les da, incidiendo en la salud. Existe una ruptura entre lo expresado y lo realizado. Necesario e impostergable, es buscar la congruencia desde las aulas.

Observa al talador posando al lado del tronco de un árbol de 2500 años: su madera será destruida en corto tiempo.

¿Qué fin tiene derribar a este gigante y hermano de la vida, que nos antecede en el tiempo adentrándose en el ayer? ¿Será posible que vuelva a crecer un árbol de tal magnitud mientras exista la especie humana?

¿Se podrá superar el agotamiento de los recursos naturales, evitando la destrucción humana a consecuencia de la contaminación provocada?

No es el problema los plásticos, la comida alta en calorías grasas y pobre en nutrientes, etc. El problema es la ignorancia, la inconciencia y la auto destructividad humana.

Darle dinero a las madres para que los hijos no vivan mal, no erradica la causa. No se les educa para que comprendan la conveniencia de procrear un solo hijo, al contrario: es un incentivo para que cultiven la reproducción como si fuera una planta el nuevo ser humano.

La excepción confirma la regla: los programas sociales harán que algunos pocos vivan mejor. Es ingreso adicional para sobrevivir, asistir a la escuela y proseguir con sus estudios, para obtener asistencia médica y medicinas, etc.; sin embargo, se dilapidan en alcohol y no se aplican para lo que fueron creados.

Dar oportunidad de ser obreros asalariados para asegurar alimentación, vestido, educación superior, casa propia, automóvil aunque sea barato. La clase media es aquella que ha logrado poseer bienes que les proporcionan ingresos sin depender de un salario (2).

La supuesta clase media, son asalariados que no podrían sobrevivir sin su salario.

Referencias

1.- Mayéutica Socrática.

2.- Os Lóp Os, comunicación personal 28 VI 21. ¿Aspirar a comer o clase media?