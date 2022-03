José Joel: fuerte advertencia a Sarita

Agencia México / Diario de Chiapas

José Joel se pronunció en contra de su hermana Sara Sosa, tras enterarse que aparentemente la joven ha estado vendiendo las cosas que eran de su padre, José José, para poder mantener a toda su familia.

“Desgraciadamente nos enteramos que está vendiendo los trajes de mi papá, que está vendiendo los discos, que está vendiendo los premios, ¡que se pongan a trabajar, por amor de Dios!”, dijo el cantante durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

De la misma manera, el primogénito del “Príncipe de la Canción” aseguró que Sarita también quiere vender una casa que le pertenecía a José José.

“Insiste en vender la propiedad, estamos averiguando, porque no creo que la haya podido vender, porque está el nombre de mi papá, pudo haber intentado, pudo haber algún chanchullo, alguien le pudo haber dicho que sí, pero después le dijeron ‘oye, esto está en el testamento’ qué se yo, pero ya llegaremos a Miami, nosotros no tenemos prisa”, manifestó.

Por tal motivo, el también cantante no tuvo reparo en mandar una fuerte advertencia a su consanguínea. “Ya tiene un pie en la cárcel, entonces esta niña no tiene derecho a estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en algo que no le corresponde, vamos a procurar el poder llegar y el poder ver ¿a quién se le vendió?, ¿quién lo tiene?, si lo podemos recuperar, son artículos que deben de estar en un museo”.

Para finalizar, José Joel confesó que no le interesa saber lo que pueda contar el esposo de su hermana sobre lo mal que trataron a José José en sus últimos momentos de vida por una simple razón.

“¿Qué puede revelar que no nos imaginemos o que no sepamos?, desgraciadamente sabemos que se lo llevó a la mala, con amedrento y con amenazas, y con mentiras, que lo tuvieron allá completamente en cautiverio sin poderlo ver, sin estar con él, entonces de ahí te puedes imaginar, todo lo que sí le pudieron hacer en el estricto sentido de tenerlo ahí arrumbado, esperando a que falleciera”, concluyó.