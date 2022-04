Juan José Origel califica de “rara” la victoria de Flor Rubio

Agencias

Luego de que se diera a conocer que Juan José Origel perdió la demanda contra Flor Rubio por daño moral, el conductor responde sorprendido ante la noticia pues argumentó que a él le habían dicho que el fallo había sido a su favor.

“Yo no sé mucho de todo esto, lo único es que mis abogados me habían dicho que yo había ganado y ahora resulta que ella ganó”

Fue a través de un video en sus redes sociales que “Pepillo”, quien se encuentra en confinamiento tras haber dado positivo a COVID, detalló que desconoce el motivo por el que ha perdido la demanda ya que hace un par de años la Corte le había dado la razón a él.

“A mí lo que se me hace muy raro es que desde hace tres años yo había ganado porque la Corte me había dado la razón, no había justificación. Como yo no sé mucho de todo esto, lo único es que mis abogados me habían dicho que yo había ganado y ahora resulta que ella ganó”, dijo en el video de seis minutos.

Origel detalló que buscará aclarar lo sucedido ya que le parece que existen irregularidades, por lo que no desea que la resolución se quede así.

“La Corte tendrá que decidir y vamos a ver qué más sigue. No quiero hablar más del tema. Hay que investigar, porque tienen que quedar claras muchas cosas todavía. Yo siento mucho lo que está sucediendo, pero vamos a ver. Vamos a investigar más cosas, no se queda así”, comentó.