La app de OmeTV y otras similares

El 2020 se puede denominar con acierto, el año de los video chats. Los chats anónimos al azar han mostrado un crecimiento increíble a causa de factores como el confinamiento y los periodos de cuarentena. Incluidos aquellos que no tenían demanda antes.

En cuanto a OmeTV, esta página web y sus apps ya eran bastante populares antes de la pandemia. Pero ha sido en 2020 cuando el interés por esta página web se ha incrementado notablemente.

Además de la versión web, OmeTV ofrece apps para iPhone y Android con la misma funcionalidad que la web. El sistema te conecta con un usuario al azar, permitiéndote charlar sobre cualquier tema de interés. En cuanto a posibilidades de filtrar la búsqueda de gente, solo puedes elegir el género y el país. Para muchos, estas opciones son suficientes para encontrar a alguien con quien charlar e incluso ligar. Pero existe gente que busca oportunidades más interesantes. Especialmente, para estos últimos, hemos creado una lista de productos similares a OmeTV que en nuestra opinión, añaden funciones interesantes y merecen atención.

Apps parecidas a Ome TV

La primera en nuestra lista es Camsurf, una app para iOS y Android bastante similar a OmeTV. En Camsurf puedes elegir el género y también el país de las personas que vas a encontrarte en la búsqueda y el sistema intentará mostrarte solo gente que se ajuste a tu filtro. También puedes filtrar por idioma, lo cual es bastante útil para algunos. No necesitas registrarte, simplemente instalas la aplicación en tu teléfono y ya puedes charlar.

Entre las funciones más útiles de Camsurf podemos destacar:

originales filtros de video;

chat de texto con posibilidad de enviar emoticonos;

una moderación decente.

Con todo, en las opiniones de los usuarios, es normal escuchar que han sido bloqueados sin razón. Si esto es verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la administración es bastante seria a la hora de moderar el servicio.

Otra app similar a OmeTV que es bastante interesante es Chatspin para iPhone y Android. Según sus desarrolladores, se han producido más de 1.000 millones de conexiones al servicio desde su lanzamiento en 2015. Como ocurre en Camsurf, los usuarios no necesitan registrarse y puedes conectarte y charlar con otra gente solo con instalar la app.

Algunas funciones útiles de Chatspin son:

filtro avanzado de localización para encontrar gente cerca;

filtro de género;

filtros para vídeo;

llamadas con video HD de alta calidad.

Las funciones básicas de Chatspin están disponibles sin coste alguno pero para poder comunicarte sin restricciones y usar más funciones útiles, tienes que pagar una suscripción PLUS. También tiene la función Back to Chat que te deja volver a una conversación si accidentalmente o intencionalmente te desconectaste. Es una de las opciones por las que tienes que pagar.

Una app similar a OmeTV bastante interesante es Omegle TV. Una de sus opciones principales es su filtro de género que permite a los hombres hablar exclusivamente con chicas.

Entre sus otras características interesantes, destacan:

todas las cuentas de chicas están verificadas;

no hay anuncios ni cuentas de spam;

una moderación excelente;

la posibilidad de añadir a una chica a tu lista de amigas y continuar la conversación en otro momento.

Como en Chatspin, necesitas pagar para acceder a toda la funcionalidad de Omegle TV. Sin embargo, puedes probarlo todo gratis durante un periodo de prueba.

Otro video chat popular con apps para iOS y Android es ChatRandom. La página web existe desde 2011 y según sus desarrolladores, se han producido en este tiempo más de 100 millones de conexiones. De hecho, es una de las páginas web clásicas para conocer gente en un chat al azar. Algunas características son:

filtro de género y país;

salas de chat por intereses para charlar con mucha gente a la vez;

filtros para vídeo y máscaras.

El acceso a las funciones avanzadas requiere de una suscripción de pago pero el chat al azar básico está disponible gratis. Cabe destacar que sus usuarios en opiniones escritas suelen mencionar la existencia de casos de fraude. Por lo tanto, sigue siempre las reglas de Internet sobre seguridad. Esto es así no solo cuando charlas en ChatRandom sino en cualquier otra página web.

La última app parecida a OmeTV que queremos analizar es Tumile, anteriormente llamada Live Chat. Solo está disponible para Android pero es bastante popular entre sus usuarios. Se trata, también, de un video chat clásico con algunas modificaciones útiles:

habilidad para registrarte rápidamente usando tu cuenta de Facebook;

variedad de filtros de video, máscaras y pegatinas;

regalos virtuales;

posibilidad de añadir gente de tus chats a tu lista de amigos para hablar con ellos en otro momento.

Casi todas las funciones de Tumile son de pago pero eso no frena a sus usuarios. En Google Play, la app tiene más de 10 millones de descargas y una valoración media de 4,5 sobre 5.

Porqué no deberías limitarte a usar solo OmeTV

Al usar una sola app de videochat te estás limitando en la comunicación. Además, OmeTV no es ni el chat al azar más popular. La app tiene más de 10 millones de descargas en Google Play pero su valoración es solo de 3,9 sobre 5. En la App Store, la situación es casi idéntica.

Además, recuerda que la audiencia varía entre apps y páginas web. Puede que haya más usuarios de tu país y región en una de las apps de videochat alternativas. Esto significa que las posibilidades de encontrar amigos e incluso en el futuro a tu alma gemela se incrementan.

Te recomendamos que no te limites a una sola app, pero que pruebes otras 4 ó 5. Intenta probar las gratuitas y también las de pago. Por ejemplo, el videochat mencionado más arriba https://omegletv.chat/es te permitirá hablar exclusivamente con chicas. Esto es fantástico porque ahorra tiempo a los que quieren ligar, tener una cita o quizás incluso empezar una relación seria.

Bueno, si por alguna razón, todavía no has descubierto el formato de comunicación por video chat anónimo, es hora de arreglarlo. Ahora, durante el periodo general de confinamiento, trabajando y estudiando desde casa, se han vuelto más populares que nunca. Los usuarios están mucho más activos en cualquier momento del día. No pierdas la oportunidad de encontrar gente interesante, nuevos amigos e ¡incluso el amor!