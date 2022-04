Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Si te avisan las reglas, tendrás que cumplirlas. Bill de Blasio, alcalde neoyorkino, exhortó a los líderes mundiales antes de acudir a la cumbre de la ONU, que se vacunaran. ¡No todos lo hicieron!

Basado en el futuro esperado, El Economista (1): La “base de la nueva realidad”.

“Seguir haciendo lo mismo sin replantear actitudes y actividades en 2021 es ir directo al precipicio.

Todos están a tiempo de encontrar nuevos caminos. Las directrices están definidas. Simplemente hay que encontrar las nuevas rutas personales o empresariales” (2).

Cada sociedad y país deberá replantearse, cambiar o autodestruirse. Son títeres del sistema y llegaron a la edad de las viviendas, 2021. Enclaustrados en moradas ‘panales’ en donde apenas puedes caminar.

¡Subsistes! ¿Y la toma de conciencia? Si nunca has pensado, mucho menos actuado, considerándote libre. Vive en yu sueño.

Lo que acaezca no depende de directrices, sino de las decisiones individuales, compartidas en la cotidianeidad.

Las reuniones grupales tendrán como consecuencia enfermarse, agravarse acorde a la genética, estado de salud y stress.

Si estás enfermo sin importar edad, posees riesgo de contagiarte y en consecuencia, morir.

En un simple descuido ¡te enfermas!

Cómo evitar la destrucción de la clase media.

Aborda lo que he repetido hasta el cansancio. ¡Conservar el medio ambiente! ¡O aceptar que morirás por autodestruirte!

Bajas de peso o mueres, a consecuencia de ateroesclerosis, trombosis e inflamación exacerbada.

Hagamos cruzadas para bajar de peso, para mejorar enfermedades metabólicas, obesidad y sus consecuencias.

Recuerda: se carece aún de un antiviral para el Covid, con los recursos existentes se seguirá mejorando, toreando a las variantes virales, dependiendo de las circunstancias será la evolución tórpida.

Referencias

1.- The Economist. Fuente: Traducción: Magda Sánchez. 09 2021 “El futuro que nos espera”, según The Economist. The Economist aborda el “Futuro que nos espera”. Como adelantos “siempre velados a través de metáforas, analogías, de las DECISIONES previamente tomadas e impuestas por la elite global a la sociedad mundial. “la nueva normalidad”, o Nuevo Orden Mundial, en marcha.

2.- Santiago Edilberto. IX 2021 Comunicación personal.