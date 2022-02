La poesía valida el mundo

Excélsior

La poesía conecta con el misterio de las cosas, decía el vate español Federico García Lorca (1898-1936); pero, considera el escritor e investigador Adolfo Córdova, va más allá: “atraviesa ese misterio y nos hace ver al mundo con ojos de asombro, nos motiva a renovar el interés por seguir nombrando, descubriendo, inventando un lenguaje propio”.

Por esta razón, agrega el especialista en literatura infantil y juvenil, es vital que los niños, sobre todo en la primera infancia (de 0 a los 6 años), se acerquen a este género.

“Cuando hablamos de celebrar las maneras de estar en el mundo siendo niño, la poesía es una gran aliada, porque es desde la mirada poética que muchas veces los niños entran al lenguaje con el juego de las palabras, el arrullo, la rima, la canción, las adivinanzas”. En entrevista con Excélsior, el maestro en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona agrega que esa escucha se quedará ahí, que podría acompañar a los infantes toda la vida. “Será la materia prima a partir de la cual los niños construyan sus mundos, la esencia de lo que luego les permitirá hablar, escribir, dibujar e imaginar”.

Admite que existen muchos prejuicios alrededor de la poesía. “Se cree que los niños no la entienden y más bien a los adultos nos genera desconcierto, porque no cuenta una historia, no está obligada a contar nada. Eso es lo maravilloso del género, que nos libera de las historias, del peso que puede tener definirnos con un principio, un desarrollo y un final”.