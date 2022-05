Las neumonías son transmisibles

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Es preocupante la “hipoxia silenciosa”, la cual provoca gran descenso de los niveles de oxígeno en sangre de los pacientes con y post Covid -19.

Asistió a un velorio y se sorprendió. El féretro, por orden de las autoridades sanitarias, estaba sellado. Era una neumonía. ¡Las memorias no se transmiten! Te compartiré: hay neumonías causadas por virus y bacterias. Ambas se transmiten.

Las neumonías son la antesala a la muerte.

En las personas mayores, la causa final de muerte es la neumonía.

La causa previa es el daño anatomopatológico, o sea: los tejidos han sufrido alteraciones irreversibles limitantes a la vida y la función. El muerto cursó con Covid, días después se complicó con daño pulmonar. Poseía antecedente tabáquicos de 50 años. Fumar es una causa de muerte, al igual que el ingerir alcohol o comer en demasía.

El daño vascular pulmonar solo se puede especificar por el estudio anatomopatológico y si no se hizo el estudio, la causa última de muerte es reportada como neumonía. Para entenderlo, retornemos al 2020: Ackermann y Jonigk, patólogos alemanes. Ackermann, en el hospital HELIOS, en Wuppertal (en Alemania sospechaban que el SARS-CoV-2 estaba atacando los vasos sanguíneos pulmonares. Al avanzar la pandemia en Alemania, en marzo de 2020 realizaron autopsias en los fallecidos por Covid, inyectaron muestras de tejido con resina y luego disolvieron los tejidos en ácido, para obtener así una muestra confiable de la configuración original de los vasos sanguíneos. Compararon los tejidos de personas fallecidas o no por Covid-19, descubriendo que los capilares pulmonares de los covidosos estaban deformados, para mayo de 2020 lo publicaron: el Covid-19 no era enfermedad respiratoria, sino vascular, afectando a todos los órganos del cuerpo. Explicó Ackerman: “Si piensas en todos los vasos sanguíneos del cuerpo humano como una línea continua, la longitud sería de entre 96,500 y 110,000 kilómetros, el doble de la distancia alrededor del ecuador”. Sin oxígeno no hay metabolismo: te deterioras y el desenlace final, es la muerte.

A pesar de ser el 2021, año de las vacunas Covid, como parte del libre albedrio humano persisten en todas las familias seres humanos que no aceptan la existencia del Covid. Mucho menos el uso de las vacunas, etiquetándonos a quienes los refutamos, como ilusos, inocentes e involuntariamente marionetas de los poderes mundiales.

¿Y tú, a que conclusión llegas?

Referencia

Jonigk y Ackermann efectos vasculares Covid-19. ttps://www.nationalgeographicla.com/Ciencia/2022/01/Los-rayos-X-mas-brillantes-del-mundo-revelan-los-danos-de-la-COVID-19-en-el-cuerpo-humano