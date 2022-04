Liberarse, refuerza la inmunidad

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Vivos aun sin agravarnos: Feliz inicio del año. Han transcurrido diez años de la culminación del calendario maya.

“El fantasma es un deseo, pensamiento reprimido, idea inaceptable”, maldición de Hill house.

Nunca he visto ni veré un fantasma. Todo posee una explicación lógica. No se ha documentado revivir una resurrección.

Más aun en la era de la cámara telefónica digital. Imagínense comprobar un espíritu en una sesión espiritista.

¡Extraterrestres y naves extraterrestres! ¡Las conspiraciones para disminuir a la humanidad, a través del Covid 19 y las vacunas!

Nuestro sistema inmunológico se mantiene estable cuando eliminamos los reflejos de vida y defensa.

El homínido humano tiene miedo y lo externa en la noche. Remembranza, tristeza, culpa, ira o acaso lo que deseas ver. Un fantasma es un deseo.

En el Siglo XXI nos olvidamos del inconsciente.

¿La solidaridad humana acaso ha existido alguna vez, para todos?

No puedes eliminar la defensa: por medio de ella, el sistema inmunológico te mantiene vivo y sano. Sufrir dolor.

Dirán que no capto porque no tengo los genes desde el punto de vista bioquímico estructural, o llamarán falta de fe, aun mas si son musulmanes, hindúes o profesan la región del antiguo Egipto.

Porque no observamos seres en paz se aparezcan y nos transmitan estabilidad.

¿Acaso se deberá al temor paralizante que pasemos?

Cultivemos empatía

amor solidaridad

justa mediana edad

para no agresión a la vida

para mantener este paraíso

que se llama Tierra.

Son mis deseos para este nuevo ciclo existencial creado para la humanidad de la cultura occidental.

El día jueves 30 de diciembre, celebramos a los médicos recuperados. En seguida me llegaron nuevos nombres de compañeros médicos: Dora Barragán Lara, José Antonio Gómez Juárez, Rafael Hernández Zenteno, compañeros, amigos de vida escolar y profesional, de generación. Rafa expresa: “Me dio Covid en julio de 2020, aun no había vacunas, me zarandeó sabroso una semana, desde entonces no me ha dado ni gripa”. Además del Dr. Francisco Millán Velasco; Dr. Omar González Castillejos, cirujano; Dr Juan Carlos Montesinos Lara; Dr. Roberto Llaven Riquelme, traumatólogo; Dr. Noé Nájera, anestesiólogo; Dr. Juan Carlos Mora, Dr. Martiniano Vargas Salas, Dr. Gabriel Figueroa Leal, Dr. Alejandro Martínez Trujillo; Dr. Alejandro Escobar del Barco, Dr. Pablo Calvario. Los que carezco de foto, me fue imposible colocarlos en imagen.