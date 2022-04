Libro de relatos para descansar

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En Y al final no pasa nada (Diana), Kathryn Nicolai nos lleva a un lugar diseñado especialmente para tranquilizarnos, relajarnos y así poder dormir a plenitud, concentrarnos o tan solo sentirnos a salvo tras un día agitado, da a conocer la editorial Planeta.

Consta de 52 relatos relajantes, junto con consejos de meditación, posturas de yoga y recetas, todo lo que ayuda cuando se trata de sacar a la mente de su agitación habitual y en cambio frenarla en un sitio cómodo, fiable y donde “no pasa nada”: no hay emociones ni el estruendo de la vida moderna, sino el simple “estar en el presente”.

Menciona que esto es el resultado del éxito alcanzado por el podcast, donde en voz de su autora aparecieron originalmente estas historias y recibieron una poderosa respuesta de su audiencia. Comprobando que en efecto funcionaban, están en este libro para convertirlas en una unidad útil en su propósito básico.

“Practicante y maestra de yoga desde hace 17 años, Kathryn Nicolai aplica en estos relatos el detalle necesario para sacar a la mente de su acelerada velocidad y llevarla a un espacio seguro, lo que ha demostrado tener éxito en casos de ansiedad, insomnio e intranquilidad”, añade la editorial.

Por ello, menciona que, como método probado inicialmente por la autora desde su infancia, estos cuentos para antes de dormir carecen de aventuras y su única moraleja es prestar atención a lo que cada momento nos muestra.

“Nos contamos cuentos antes de irnos a la cama por una buena razón. Los cuentos nos ayudan a encontrarle sentido a las cosas; pueden señalarnos un camino útil y nos permiten distanciarnos del presente para adentrarnos en un lugar y un tiempo nuevos”, puntualiza.

DATOS DE LA AUTORA

Es escritora y la creadora del podcast de éxito mundial Nothing Much Happens, con más de 10 millones de descargas hasta el momento y disponible en 70 países.

Nacida en Michigan, Estados Unidos, lleva contando historias para antes de ir a dormir desde que era una niña. Se graduó en Lengua y Literatura Española y estudió meditación, yoga y mindfulness durante años. Estas prácticas han influido profundamente en su carrera como escritora y especialmente en su estilo, atento a los pequeños detalles sensoriales que enriquecen todos sus cuentos.