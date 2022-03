Llega a México la poesía del español Chris Pueyo

La Razón

Chris Pueyo (Sevilla, 1994) irrumpió en la literatura con “El Chico de las Estrellas” (2015), un libro muy especial que fue recibido con interés por los lectores jóvenes. Hizo una pausa y en 2017 da a conocer “Aquí dentro llueve”: poemario que deambula por los contingentes atajos de la congoja, el desánimo y el desaliento.

“La abuela” (2019), fábula sobre la vida de una mujer que transita por la España del franquismo hasta nuestros días, consiguió que la propuesta literaria de Pueyo traspasara las fronteras de España: su estilo poético, directo y sugerente tuvo muy buena recepción por parte de los lectores y, asimismo el reconocimiento de la crítica.

Circula en librerías “Hombres a los que besé” (Destino, 2021): poemario que hace una evocación de la infancia hasta desembocar en episodios donde el deseo es un designio dibujado en el espejo lacerado del amor oscuro, como diría Lorca. La décima y el verso libre en figuraciones que remiten a García Lorca, Cernuda y Jaime Gil de Biedma con ciertas refulgencias de Sor Juana y Bécquer.

Visceral, altivo, tierno, franco y tenaz, los versículos de Pueyo conjugan verdades: “Mi primer novio fue un cabrón / de esos de bragueta suelta / cuando me daba la vuelta / y un pequeño… corazón. / El día que pidió perdón / no me lo pensé dos veces, / cansado de estupideces / le bajé los pantalones /con segunda intenciones / dije: Jorge, a ver si creces”. Humor de afilada ironía: voz sugestiva, animosa y subversiva.

“Yo escribo cosas, no sé a veces que son. Pero, terminan en libros. Eso es todo. Sólo eso: ¿para qué más? Cuando publiqué la novela “La abuela”, dije que ella vivía en ese libro e invitaba a los lectores a conocerla; ahora, con este cuaderno de versos convido a los lectores para que se sumerjan en pasajes de mi niñez y en mis trances por los recovecos del amor en un intento de reconocerme y configurar mi identidad”, comentó en entrevista con La Razón, Chris Pueyo.

¿Poemario de espíritu lorquiano? Lorca está siempre presente en mi ánimo, aunque me parece que en este libro voy por otras coordenadas.

¿Cómo descubrió usted la décima? Tomé un curso en línea con un decimista cubano, Alexis Díaz-Pimienta, y me enamoré de su disposición, aunque me tomo mis licencias a la hora de explorar su estructura.

¿Apela usted al ‘repentismo’ propio de un cultivador de décima? Es una cuestión de oído, de pulso musical. Me sorprenden los decimistas cubanos capaces de improvisar unas décimas perfectas en unos segundos. La décima me enamoró y estoy imbuido en su distribución formal. Ese canto de improviso sale del corazón.

¿Tonalidad marcada por un habla popular, espontánea? Cadencias que me nacen de adentro: cantos que se instalan en mi cabeza y brotan en un diálogo con expresiones que escucho y que convierto en poema.

¿Título valiente y para algunos, quizás, provocativo? Los prejuicios laten todavía en pleno siglo XXI. “Hombres a los que besé” es mi libro de más madurez, el más testimonial y también en el que mejor exploro mi identidad.