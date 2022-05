Los médicos te pedimos ¡que te cuides!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ante la escalada de enfermos intubados en Chiapas. La muerte, a consecuencia de la reinfección de médicos vacunados en toda la república. Personal médico infectado en situación de gravedad a consecuencia de una reinfección. Surgen infecciones en mayores de 60 años a consecuencia de la resistencia a vacunarse.

La indiferencia de la población, carente de autocuidado.

La pandemia pasó de ser novedad, a ser parte de la cotidianeidad. Vírgenes a la historia de las epidemias, se preguntan como si fuera novedad: ¿Por qué dura? Si supieran la historia natural de las epidemias de influenza, no harían tal pregunta.

López Dóriga (1), dijo: “Todo discurso, solo es un discurso”.

¡Es propaganda!

Es un paso admitir, que las noticias son vertidas acorde a los intereses. Escasean las creadoras de conciencia de responsabilidad personal. Se evade expresar que en EUA y la Unión Europea, ¡tampoco lo hacen! No han logrado que desaparezca la pandemia. Carecería del pánico desatado contra el país- gobierno. Son simples trasmisores de miedo. ¡Nadie acepta que ni gobiernos ni ciudadanos, lo logran! Tampoco refieren que una pandemia no dura un año, el Sars Cov2 Covid19, es un virus gripal. La de la influenza española duró de 1920 a 1924.

¡Tú, ciudadano, di!

¿Qué haces por tu salud?

¿Para evitar contagios, contaminación, la muerte del planeta y resistencias bacterianas?

¿Cuántos millones falleceremos a consecuencia del Covid19 por carencia de autocuidado?

¿Los sobrevivientes, lo harán a la carencia de agua?

¿Autodestrucción por sobrepoblación, al destruir la vida en el planeta, como la conocemos?

No es para causar pánico, sino para crear conciencia: no existe regeneración de los tejidos humanos, de especies extinguidas. ¡La vida no retorna!

Los médicos chiapanecos, la Federación de Colegios Médicos del Estado de Chiapas, ¡te pedimos que te cuides! La salud personal preserva la salud colectiva. Se reporta un avance del 43% de la población vacunada, con 38.5 millones de personas inmunizadas. Si no deseas aplicártela, evita transmitirlo permaneciendo en casa. Chiapas es el estado con menor número de vacunados, coincidente con nuestro nivel educativo. A pesar que se ha informado, se niegan a hacerlo.

“La vacunación protege”.

Referencia

López Doriga. Grabado el jueves 22 de julio de 2021, en Radio Fórmula.