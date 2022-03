Luiselli gana Premio Literario

EXCÉLSIOR

El ayuntamiento de Dublín eligió el libro Lost children archive (Desierto sonoro), de la escritora mexicana Valeria Luiselli como ganadora del Premio Literario Dublín 2021.

Dotado con 100 mil dólares, aproximadamente un millón 988 mil pesos, este galardón se otorgó a la también ensayista por su primera novela escrita en inglés.

En una ceremonia virtual en la inauguración del Festival Internacional Literario de Dublin, la alcaldesa de esa localidad, Hazel Chu, dijo que Luiselli es la primera autora mexicana y la quinta mujer en ganar el premio fundado hace 26 años.

Luiselli recibió el premio en el Consulado Irlandés en Nueva York, donde reside.

Algunos títulos finalistas de la edición del Premio Literario Dublín 2021 fueron Hurricane season (Temporada de huracanes), de la mexicana Fernanda Melchor; Girl, woman, other, de la británica Bernardine Evaristo; Apeirogon, del irlandés Colum McCann; On earth we’re briefly gorgeous, del vietnamita-estadunidense Ocean Vuong y The Nickel Boys, del estadunidense Colson Whitehead.

Lost children archive fue publicada por 4th Estate en Gran Bretaña y Vintage Books en Estados Unidos, surgió de la experiencia de Luiselli como traductora para menores inmigrantes sin permiso para ingresar a Estados Unidos y sus viajes por la frontera con México.

Valeria Luiselli nació en la CDMX en 1983. Su obra abarca ficción y ensayo.