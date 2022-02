TVNotasmx

A pesar de que el cantante colombiano Manuel José aseguró que se realizaría una prueba de ADN ante el juez para determinar su paternidad tras la denuncia interpuesta por Adriana Arbeláez, la realidad es que nunca llegó.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, la expareja del cantante aseguró que no se presentó a la audiencia y no acudió ni siquiera sus abogados, por lo que tiene 10 dìas para hacerse la prueba.

‘’No se presentó su equipo de abogados, fue una señora, pero no estaba acreditada y no la dejaron entrar a la audiencia ni le dieron copia de la sentencia. El juez ya dictó sentencia y pues, no estaban’’, detalló

‘’Pues las peticiones que él antes había mandado es que yo me hiciera la prueba (de ADN) con mi propio hijo, puesto que dudaban que fuera la mamá del niño y ya tenemos ese documento acreditado, pero no lo aceptaron, también metieron muchos recursos con falsesades, cosas totalmente fuera de contexto y muchas mentiras, tampoco se los aceptaron y que la prueba la hiciera alguien del tribunal no sé qué y también se lo negaron y como no se presentó, a nosotros nos aceptaron todas las peticiones, estuvimos solos nosotros, ahora le toca presentarse, a no ser que quiera que lo declaren padre’’, puntualizó Adriana Arbeláez.