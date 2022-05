MARCOS VALDÉS DUDA

Agencia México

Las diferencias entre la familia de don Manuel Valdés continúan, y mientras Iván Valdés celebra que Cristian Castro haya levantado la mano para protagonizar la bioserie del fallecido comediante, ahora es Marcos Valdés, medio hermano del hijo de Verónica Castro, quien ha puesto en duda que el nieto del “Loco” haya conseguido los derechos para este proyecto de forma legal.

“Quién sabe, quién puede atestiguar que realmente mi papá estaba en plenitud de facultades como para haber cedido los derechos a alguien, habría que ver las fechas de cuando se autorizó esta situación, habría que ver si se firmó con fechas, cómo se están haciendo las cosas, eso yo creo que es fundamental”, manifestó Marcos en entrevista para el programa Venga la Alegría.

A pesar de que en anteriores ocasiones Iván no ha tenido las mejores palabras para el también actor, Marcos Valdés únicamente replicó: “no sé a lo que se dedique, no sé de qué viva, y no sé por qué va a hacer la serie de mi papá… no voy a hablar mal de él jamás”.

Sin embargo, el hijo de don Manuel dejó en duda que su sobrino pueda emplear el nombre del primer actor sin tener problemas legales. “El hecho de que yo vaya a audicionar, pues ni siquiera estoy enterado, ni ninguno de mis hermanos se ha enterado, y no sabemos quién vaya a utilizar el nombre de mi papá y si sea autorizado para utilizar el nombre de mi papá, porque Manuel Valdés es una marca”.