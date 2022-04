Matt Damon convenció a Ben Affleck dejar de ser Batman tras mala experiencia

Agencias

Ben Affleck interpretará por última vez a Batman en The Flash, el filme protagonizado por Ezra Miller y dirigido por Andy Muschietti. Y aunque el de Bruce Wayne era uno de esos papeles con los que soñaba desde que era niño, el actor decidió alejarse del personaje de DC gracias, entre otros factores, a los consejos de su compañero y gran amigo Matt Damon, que le convenció para dejarlo después de Liga de la Justicia.

Así lo constataron ambos intérpretes en una entrevista concedida a Entertaiment Weekly en la que Affleck habló sobre su adiós al protector de Gotham y confesó que fue su compañero, con quien ganó el Oscar al mejor guión original por Good Will Hunting, quien le animó a distanciarse de Batman tras la mala experiencia en el rodaje de Liga de la Justicia, una filmación que el propio Affleck califica de “horrible”.

Tuve una experiencia realmente horrible en Liga de la Justicia a causa de diversas razones. Sin querer culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero, realmente es que ya no era feliz. No me gustaba estar allí.

No pensé que fuese interesante. Y luego, ocurrieron algunas cosas realmente terribles. Terribles. Pero, fue en aquel momento cuando pensé, no voy ha hacer esto nunca más”, admitió el actor mientras se dirigía a Damon, aludiendo a que él fue la “principal razón de tomar esa decisión”.