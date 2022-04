Michelle Rodríguez confirma contagio de covid-19

Agencia México

Diario de Chiapas

Ante los rumores de una ola de contagios de Covid-19 dentro del elenco del espectáculo ‘Sie7e’, la actriz Michelle Rodríguez salió a confirmar su enfermedad, aunque confesó que desconoce dónde adquirió el virus.

A través de sus redes sociales, la actriz colocó una fotografía en la que se muestra recostada junto al siguiente mensaje: “Pues así la cosa… hace unos días salí positiva COVID. No sabemos de dónde, ni cómo, pero gracias a Dios estoy BIEN. Con pocos síntomas y mis signos estables. ? Hace 2 semanas me vacuné y aun así logré contagiarme, así que no hay más que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. ¡No aflojemos ni tantito!”.

Conjuntamente, la comediante agradeció las muestras de cariño ante la noticia de su posible contagio por participar en el show. “En las producciones, se están acomodando los tiempos a favor de todos. Salimos a trabajar, estamos expuestos y vulnerables, así que mientras tengamos salud y empatía seguiremos adelante. Mientras, a hacer lo que se tiene que hacer, la Dra. Varela ya me tiene en tratamiento y muy apapachada. Voy aprendiendo también de esto, valorando y celebrando aún más la vida, la salud y la empatía”.

Finalmente, y fiel a su costumbre, Michelle terminó su comunicado con el siguiente comentario: “Positiva COVID pero positiva BICHOTA así que pronto y bien salgo de esta.. ya me falta poquito. Mándenme sorpresas, recomiéndenme pelis y tráiganme mariachi a mi balcón jajaja Les mando besos, de lejos, no se espanten”.