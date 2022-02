Moby. Lo que mueve a Moby

MILENIO Tuxtla Gutiérrez

Moby es un hombre que siempre ha tenido muy claras su convicciones e intenciones, por lo que jamás ha temido hacerlas públicas e incluso pelear por ellas cuando es necesario; sin embargo, en una relajada platica de sala a sala, constatamos que ahora que lanzó muchos de sus éxitos con sinfónica, conocidos sobre todo por su impacto en el mundo de la música electrónica, hay un hombre que no solo quiere dialogar, sino que tiene la costumbre de reflexionar profundamente de cualquier tema que se ponga sobre su mesa.

Moby platicó de su álbum Reprise |

¿Es este el momento para un reinicio (reprise) de tu carrera?

Es una buena pregunta, tengo que ponerlo un poco en contexto, porque yo ni siquiera pensaba que iba a conseguir un contrato con una disquera en el pasado. Pensé que iba a pasar mi vida como maestro de Filosofía y hacer música que nadie escucharía. No solo no esperaba tener este contrato, mucho menos esperaba hacer un disco con un coro de Góspel con todos estos cantantes. En cuanto a lo que se refiere a que si este es buen momento, no lo sé. Lo único que me queda claro es que he estado haciendo música por mucho tiempo, así que supongo que si no es ahora, ¿cuándo?

¿Te afectó este pasado año como a varios que estamos empezando de nuevo?

Para ser honesto, mi experiencia pandémica fue probablemente un poco mejor que la de la mayoría de la gente. Y la razón por la que digo eso es que soy medio antisocial. Así que antes de la pandemia igual me quedaba en casa, trabajaba en mi música e iba a hacer senderismo. Y con contingencia me quedé en casa, trabajé en mi música e hice senderismo, así que siento que mi trabajo alrededor de la pandemia fue escuchar las experiencias de otras personas, porque yo lo viví bastante similar a mi vida prepandémica.

¿Es diferente para quien vive con sus propios pensamientos y cuando acaba externándolo como arte, no sabe cómo tocará a los demás?

Es un proceso fascinante. Incluso en esta conversación, somos dos individuos hablando, y quién sabe quién más esté viendo o escuchando. Cuando haces algo, no tienes idea quién estará escuchando ni cómo los pueda afectar; ahora que estoy haciendo música, o películas o libros, uno de mis objetivos es simplemente tratar de tener integridad y hacer cosas que tengan un sentido de belleza. Porque si alguien está dispuesto a prestar atención a lo que yo hago, quiero intentar que sea significativo para ellos.

¿Ahora que harás música con una filarmónica crees que llegará a nuevos corazones?

Para ser honesto, no lo sé, porque el mundo de la música ha cambiado mucho con el tiempo. Antes lanzar música era un proceso muy sencillo, casi tradicional. Hacías algo en un pedazo de plástico, lo ponías en una tienda y esperabas que alguien lo quisiera escuchar. Hoy hay tantas maneras de experimentar la música que ahora he aceptado que no puedo controlar el proceso.

¿Es una de las razones por las que quisiste también un documental?

Pues sí, Moby Doc soy yo tratando de ser honesto y ver tanto mi experiencia personal como muchas de las cosas que asumí en su momento. Espero que al compartirlo, otras personas se identifiquen y que ello les ayude a tener una mirada propia respecto a sus propias experiencias. La verdad es que he visto muchos musicales respecto a la música y la verdad es que aunque varios son buenos, son muy parecidos. Por eso el director del documental y yo, quisimos hacer algo que nunca se hubiese visto antes.

Hablas mucho de surrealismo y es algo con lo que nos identificamos en México y América Latina. ¿Hay algo que te vincula a estas culturas en particular?

Sí. Hay una larga historia de cultura experimental en México y América Latina. Por algo André Bretón, para muchos el fundador del surrealismo, se mudó a México. Y no sé, es difícil porque mucha gente en mi familia es latinoestadunidense, pero como yo crecí en Estados Unidos siento que no tengo mucha autoridad para comentar sobre los aspectos más profundos del surrealismo al que nos referimos.

¿Te preocupa la apropiación cultural?

Me es difícil hablar al respecto porque soy un hombre blanco, cisgénero que es relativamente afluente y vivo en los Estados Unidos; siento que no puedo tener opiniones al respecto. En cierta forma, como en la pandemia, mi trabajo principal es solo escuchar. Aunque una cosa que sí me ocupa es la historia de la humanidad, pues como la humanidad nos afecta a todos. Y claro que hay temas de género, etnia, raza, creencias, pero estoy un poco preocupado de que la gente parece estar demasiado preocupada respecto a su experiencia en particular. Obviamente, todos hemos tenido experiencias distintas, y al final creo que es un hermoso ejercicio hablar de la experiencia en común. Aunque sé que muchos no estarán de acuerdo con lo que digo, y los entiendo.

¿El arte verdadero puede escapar de ello; por ejemplo, una gran pieza musical puede superar ese ruido?

Sí, y desafortunadamente cada vez hay más gente, tanto en la izquierda como en la derecha, que están tratando de restringir la expresión creativa. Una de las cosas más maravillosas de la creatividad es que es democrática. Es caótica, pero si alguien, ya sea en la derecha o en la izquierda, la odia por algún motivo, aún puedes verla, tener acceso a ella. Y ese caos democrático, así de complejo como es, es inspirador.

Si algo nunca ha cambiado contigo es ese activismo respecto a los demás seres vivos. ¿Qué podemos hacer nosotros, más allá de ponerle retuit a algo o quejarnos en redes sociales?

Una de las cosas más bonitas de ser activista de los derechos de los animales es que ellos son una parte enorme, pero uno de nuestros objetivos principales es tratar de entender que más allá del bien que hacemos al eliminar a los animales como comida, con ello también estamos salvando al medio ambiente, a la selva. Esto también es para protegernos de la resistencia a los antibióticos, y mira, para protegernos también de las pandemias. Comer carne y lácteos causa cáncer, diabetes, problemas coronarios. Así que cuando hablo con la gente pidiéndole que coma menos carne animal o incluso la elimine por completo, les digo del tema de compasión por ellos, pero también es para protegernos a nosotros.

¿El hecho de ser artista te permite mandar este mensaje, o sientes que la gente te critica por ello?

Siento que no tengo absolutamente nada de qué quejarme. Claro que he sido criticado y no siempre se ha comprendido lo que digo; eso no me causa la menor preocupación. Mi carrera y mi muy personal alegría no son tan importantes para mí como tratar de ser un buen activista.

Claves

Con la filarmónica

Fue la Orquesta de Budapest con la que Moby llevó a cabo gran parte de este proyecto musical.

Nuevas versiones

Algunas de las canciones reversionadas en Reprise son Natural Blues, Why Does My Heart Feel so Bad, Porcelain y su primer gran éxito mundial Go.

Ya hay reventa

Hay diversas versiones de este álbum, dependiendo de la región; la japonesa en particular se volvió un objeto instantáneo de colección, revendiéndose en línea por miles de pesos.