Mueren vacunados y jóvenes

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Debilidad o susceptibilidad? ¿Por qué mueren los vacunados y jóvenes no vacunados?

Libérate de miedos. Te explicaré de la manera más simple la formación del proceso físico bioquímico de tu cuerpo. ¡Iniciemos! Es posible para la mente humana aprender todo.

Posees la susceptibilidad superlativa al virus SARS Cov 2, la confiere tu edad a través del proceso de auto daño por dieta rica en granos a base de arroz, frijol, lentejas, chícharos, maíz, glucosa en exceso -en forma de azúcar- proveniente de remolacha o de la caña de azúcar.

Al acumularse como exceso de calorías se transforma en grasas o lipogénesis, se forman en un solo órgano: el hígado.

Se acumula en los vasos sanguíneos, aterogénesis o endurecimiento de la pared vascular, provocando envejecimiento por daño vascular en cerebro, corazón, alveolar o pulmonar, riñón, órgano sexual masculino, etc.

Dieta y virus dañan mortalmente al cuerpo. Si mantienes tus vasos sanguíneos sanos, conservas salud, en cierta manera: juventud.

Es un permanente renacimiento. La única manera de que mueras será por daño físico o destrucción orgánica o corporal traumática. También a través de destruir la conexión de la cabeza con el cuerpo y del corazón, con el resto del organismo, como en la fantasía de los inexistentes vampiros humanos y hombres lobo.

En consecuencia, una nueva carga viral mutada -forma Delta, brasileña, etc.- falla al sistema inmunológico débil, su reserva orgánica se encuentra dañada y puede llegar a morir.

¿Eres joven o niño? Tu sistema inmunitario no posee memoria inmunológica. ¡No has recibido la vacuna, aún no están autorizadas!

(Por los que pretenden el monopolio mundial: EUA, Unión Europea y la ONU, su subordinado). En consecuencia, careces de memoria inmunológica inducida. Bruscamente te hayas con una alta carga viral con virus mutados, como si fueran nuevos: se sufre daño vascular y alveolar.

Espero que esta explicación te sirva como tranquilizante, ante tus dudas provenientes del desconocimiento. Recuerda: conserva este escrito, léelo múltiples veces hasta que sea simple para ti. En él se encuentra la clave para conservarse sano a través de los años. ¡Compártelo!

Para ser autosuficiente, mantén tu cuerpo en movimiento, evitando la obesidad y el daño permanente vascular: el movimiento impide que acumules calorías.

Evita comer por ansiedad, para escapar de la autodestrucción.

Todo exceso, sea individual o colectivo (sobrepoblación) es decisión individual y social.

Recuerda: relee el escrito, en él está sintetizada la preservación de la vida.

Si te amas y amas a la humanidad y a la vida, mantén higiene, autocuidado, sana distancia.

¡Asume tu responsabilidad!