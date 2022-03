Natalia Lafourcade, en casa y en paz

EXCÉLSIOR

Tras llevarse el Latin Grammy al Álbum del Año por Un canto por México, Vol. 1 en noviembre, Natalia Lafourcade presenta la segunda parte de este proyecto, cuyas ganancias serán destinadas a la recuperación de un centro cultural en Veracruz.

Como en la primera entrega, Un canto por México, Vol. 2 tiene invitados estelares. En esta ocasión la acompañan Caetano Veloso, Rubén Blades, Mon Laferte y Aida Cuevas, entre otros. Con Blades y la cantante zapoteca de hip hop Mare Advertencia, interpreta una versión de Tú si sabes quererme. A Blades lo conoció en los Latin Grammy de 2017, cuando les tocó estar sentados lado a lado.

Él se volteó y me dijo: ‘Mucho gusto, soy Rubén’”, contó. “Me dijo: Te admiro mucho, me gusta mucho tu canción de Tú sí sabes quererme, se me hace muy bonita. Me hubiera encantado cantar esa canción. Y yo así de ‘¡no puede ser!’”, recordó todavía emocionada.