NFT, la tecnología que podría ayudar a combatir la venta de piezas falsas de arte

Agencias

La pandemia, el avance tecnológico, las nuevas generaciones y formas del coleccionismo son algunas de las circunstancias que han potenciado la adquisición y proyección del arte digital en recientes años.

Es así como diversos creadores pueden vender un video, una imagen, una programación, una canción, un meme o hasta un tweet en plataformas especializadas como SuperRare; sin embargo, las casas de subastas como Christie’s, Sothebys y Morton Subastas, en México, se han unido a la tecnología NFT del también llamado criptoarte.

“En el NFT hay un archivador y tú tienes tu pequeño archivo, entonces metes el archivo dentro del archivador. Para mí eso es el NFT en palabras sencillas, porque no lo veo como un tipo de arte, sino como una tecnología”, explica Joaquín Restrepo, escultor y artista visual colombiano que lo mismo expone en recintos culturales como recientemente lo hizo en The Gallery at Vaudeville, en Texas, Estados Unidos, que crea arte digital.

Pero como todos “nuevos procesos”, también hay percances y discusiones. Hace algunos días se daba a conocer que el británico Pranksy, un coleccionista de renombre conocido por su compilación de NFT, había adquirido el primer Banksy en este formato, noticia que se daba a conocer y que resultaría una falsa pieza, la cual se había logrado gracias al hackeo de la página del artista. Finalmente, el tema concluyó con la recuperación de la inversión.