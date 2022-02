Nuevo ciclo escolar: ¡regreso a clases!

SERNA / Anaí Domínguez

Diario de Chiapas

Estamos por comenzar un nuevo ciclo escolar y es importante que tú y tus hijos se preparen para iniciar llenos de energía y motivación. Ty Fashion es la colección que tiene las mochilas y accesorios de lentejuela que todos aman y que se han vuelto un must have en este back to school.

La lentejuela reversible que cambia de color es su principal característica y es una tendencia que sigue cautivando a pequeñ@s y adolescentes. Las mochilas que conforman la colección son únicas, ya que convierten a los personajes de la famosa marca Ty en un accesorio con los ya icónicos ojos brillantes, para llevar a tu muñeco de peluche favorito a todos lados y motivar a los pequeños a iniciar con la mejor actitud.

Estas mochilas son el icónico de la colección por ser tan brillantes y originales que se convierten en el nuevo portador de los útiles escolares. Tienen un compartimiento principal y bolsillo frontal con cremallera, ideal para llevar lo esencial a la escuela o en los días de paseo y volverse el compañero ideal.

Una de sus grandes características es la alta calidad en los materiales, que permiten llevar cuadernos, libretas o hasta el lunch de los pequeños de forma segura. Puedes estar tranquilo, ya que el brillo de estos personajes tendrá mucha durabilidad. Dotty el Leopardo, Slush el perro, Whimsy el gato, Owen el búho, Gilda el flamenco rosa, Kiki el gato y Fantasia el unicornio, son los muñecos de peluche que te acompañarán en esta nueva etapa.

Ya sea desde casa o en las aulas apegados a todas las medidas sanitarias pertinentes, Ty México les desea mucho éxito y diversión para este regreso a clases con esta increíble colección que cuenta además con monederos y bolsas con el tamaño perfecto para mantener seguros tus objetos de valor o llevar colores, lápices y plumas con todo el estilo.

Encuentra a los personajes de Ty Fashion en tiendas departamentales en línea como Suburbia, El Palacio de Hierro, Liverpool, Sanborns o a tan solo un clic de distancia en su nueva página oficial de Mercado Libre.

Facebook: @tymxoficial #BrillaconTy