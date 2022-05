La Jornada

El actor británico Kingsley Ben-Adir quizá no sea famoso todavía, pero esto está por cambiar por su impactante interpretación de Malcolm X en One Night in Miami…, la película de Regina King que imagina un encuentro eléctrico entre el ícono de los derechos civiles, Sam Cooke, Cassius Clay y Jim Brown en febrero de 1964, está actualmente disponible en Prime Video.

Ben-Adir, de 35 años, tiene más de una década trabajando como actor y ha pasado varios desencantos. En su primer filme, World War Z (Guerra Mundial Z), su breve diálogo con Brad Pitt fue abruptamente cortado. Entonces había una cinta de Ang Lee sobre Muhammad Ali para la que pasó años haciendo pruebas y meses en entrenamiento activo para el papel protagónico, pero el proyecto terminó perdiendo financiamiento.

Con One Night in Miami… por poco pierde también la oportunidad. Sus agentes primero lo sugirieron para el papel de Clay, pero Ben-Adir declinó (“Me sentía demasiado viejo”). Les dijo que lo llamaran si algo pasaba con el actor que iba a interpretar a Malcolm. Estaba casi bromeando, dijo, pero esa llamada llegó; obtuvo el trabajo 12 días antes de comenzar la filmación.