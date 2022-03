Operan a Carlos Santana por problemas cardíacos

Agencias

El legendario guitarrista autlense Carlos Santana canceló sus conciertos previstos para diciembre en Las Vegas, tras una operación de corazón no programada.

El músico de 74 años explicó en un mensaje de video a través de sus redes sociales, que el sábado le dolía el pecho y pidió a su mujer que lo llevara a urgencias.

“Hemos encontrado el problema y tengo que recibir tratamiento. Así que aquí estoy descansando, me tomaré el tiempo necesario para volver al 150%. No me gustaría actuar delante de ustedes sin estar al máximo de mis posibilidades. También espero que ustedes y sus familias estén sanos, en paz”, dijo el artista a sus fans.

El mánager de Santana, Michael Vrionis, añadió en un comunicado que “el guitarrista está lidiando con un problema cardiaco inesperado que no le permitirá mantener los conciertos en el Mandalay Bay, de Las Vegas”.