Para mejorar el sistema inmunológico

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Homogeneizar y normalizar. El humano debe ser contrarrestado por los imperativos biológicos de mantener la diversidad y la normalidad.

La normalidad es la antítesis de la evolución Mukherjee (1).

Autodestrucción apática: Mejoraré mi aspecto con implantes, adecuando mi anatomía a la estética imperante.

Es tu decisión. ¡Hazlo! Atente a las consecuencias. Los compuestos agregados en prótesis -aunque empaquetados- son extraños a tu organismo. Tu sistema inmune los rechazará, distraerá tus células para tu defensa, ocasionado que no sean destruidas las células neoplásicas. Al sobrevivir, se multiplicarán y ocasionarán respuestas autoinmunes autodestructivas.

En este panorama existe una pandemia y no se menciona. Quien tenga en su organismo compuestos extraños empaquetados en forma de prótesis, su respuesta inmunitaria es diferente, exacerbada. Y si padeces Covid 19, las consecuencias serán acorde a los daños previos.

‘Si no es tuyo, no lo tomes; si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas y si no sabes, guarda silencio’ (2).

Sublime belleza existe cuando manifiestas empatía. Lograr expresar la fascinación ante la singularidad. Respeto tu concepto de belleza, tú el mío. Respeto tus gustos. La concepción de lo bello, es subjetiva. Influenciada, manipulada por la necesidad de vender.

¡Existe sin consumir! Refuerza tu sistema inmunitario. Tu individualidad. ¡Me encanta! ¡Acéptalo! ¿No te agrada cómo te miras? ¡A mí sí! ¡Cultiva el “principio de aceptación”.

Reflexionar es una decisión propia. Tus actos son su consecuencia. El mundo es transformado por las múltiples individualidades que lo forman. Una pequeña acción mantiene el equilibrio, evita la destrucción individual, social y biológica. Todos los humanos son interdependientes. La empatía es fundamental.

La vida es injusta para las especies a consecuencia de la obtención de energía. ¿En qué se diferencia observar cadáveres humanos y los animales sacrificados a diario para que sobreviva la humanidad? La vida se sustenta de la vida, a través de la muerte depredatoria.

Amaestramento.

Reflexiona: Si percibes que a través de la noticia te pretenden manipular, ¡eso es buenisimo! ¡Te convence hagas lo contrario!

Al enseñarte cómo eres manipulado, entre más te tratan de cambiar, te ayuda a pensar, alcanzando independencia.

