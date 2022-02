Polariza el cambio de nombre a Puente de Alvarado

AGENCIAS

Claudia Sheinbaum anunció en conferencia de prensa el cambio de nomenclatura de la Avenida Puente de Alvarado por Calzada México-Tenochtitlan. Asimismo, señaló que al Árbol de la Noche Triste ya no se le llamará así, porque ahora se conmemorará “la Noche Victoriosa”. Estos cambios tuvieron diversas reacciones por parte de los estudiosos en arqueología y en historia de México.

Para el doctor Leonardo López Luján, uno de los máximos especialistas en la investigación y en la historia del Templo Mayor: “Se trata de una típica expresión de la llamada ‘historia de bronce’, de la ‘historia oficial’, una historia que no tiene que ver con la ciencia, sino con la política del momento”.

En opinión del historiador Alejandro Rosas, esa iniciativa es “totalmente absurda y sin sustento, es simplemente ideología barata y chafa sobre el nacionalismo que no lleva a ningún lado. Este gobierno no trata de hacernos comprender la historia, estudiarla o analizarla, sino de imponer una nueva historia oficial, así de simple”.

El historiador Javier Garciadiego, integrante de El Colegio Nacional, reconoció que no suelen gustar los cambios de nomenclatura, pero en este caso sí: “Siempre me pregunté ¿‘noche triste’ para quién?, y Pedro de Alvarado siempre me pareció siniestro”