Por Ómicron se puede fenecer

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Escribo el presente cinco días antes (miércoles 9 de febrero), día en que se rompió el trimestre oficial sin muertes directas por el ataque de Covid, acaecida

en los servicios oficiales corroborados con PCR. Teníamos más de 100 días sin fallecimientos por Covid en Chiapas.

Deseo y espero que en este momento, mi amigo se halle recuperado, pues ha estado internado: JAAB. ¡Así es! Con cifras muy altas de glucosa, mas descompensado

por lo metabólico a consecuencia del Covid. Se intubó y está con aminas, su estado es de gravedad. Agreguemos obesidad e hipertensión, internado en el centro Covid

del Centro de Convenciones.

Ignoro si está vacunado. Entendamos: la cepa Ómicron daña los revestimientos corporales, en especial la membrana alveolo capilar y endotelial.

Entonces, debes comportarte como si fuera el primer día de una pandemia que puede llevarte a la muerte. ¿Acaso una enfermedad, cuando no es pandémica, mata? ¡Por supuesto!

A consecuencia de la pregunta, entrevisto al Dr. Agustín Medinilla Vázquez, quien refiere: “Me encantaría que todos los médicos manejaran adecuadamente los términos:

endemia, endemia alta, epidemia, brotes epidémicos, endemias con variación estacional, epidemia con variación estacional, pandemia, brotes epidémicos explosivos, epidemias seculares”.

Las enfermedades endémicas son las presentes en el área geográfica, prevaleciendo en 33%, referidas como ‘alta’ cuando alcanza el 66%. Se eleva al rango epidémico al rebasar el 66%, y de variación estacional (1), acorde a la época del año.

Considerándose brote epidémico explosivo, cuando existe un brusco pico de incremento de casos, la epidemia alcanza el grado secular cuando se prolonga por largo tiempo, como acaeció con la peste.

No debemos emplear términos incubados por periodistas, desconocedores de la tecnología sanitaria, carentes de vivencias enfocadas médicamente.

Al hacerlo cultivan el miedo, desencadenando pánico, como el termino ‘Covid de larga duración’, del artículo de la BBC en el que se reconoce que no existe consenso en su definición (2).

Y Medinilla concluye: “Entender lo expresado por expertos de la OMS, OPS, funcionarios de salud de cada nación y no emplear el lenguaje con sesgo manipulador, periodístico, influencer, farmacéuticas y radicales antivacunas”.

Conocer y aplicar la terminología,posibilita la adecuada vigilancia epidemiológica.

