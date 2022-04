Porqué ‘Don Ramón’ salió de ‘El Chavo del Ocho’

Milenio Digital

A 50 años de su estreno, El Chavo del Ocho aún se encuentra en el centro de la polémica, pues varios roces y conflictos pasados entre los actores vuelven a salir a la luz, así como los motivos que llevaron a algunos de sus protagonistas a abandonar el programa humorístico.

Don Ramón es sin duda uno de los personajes más memorables del programa, pues su divertida personalidad y su gran corazón han cautivado a los televidentes de todo el mundo durante varias generaciones. Su salida del programa en el año 1979 cambió para siempre la dinámica del show, pero, ¿qué pudo llevar a Ramón Valdés a abandonar El Chavo del Ocho? Aquí te lo contamos.

Aunque Carlos Villagrán ha mencionado en varias ocasiones que la salida del programa de Valdés fue en solidaridad con él, Miguel Valdés, nieto del actor, contó el año pasado en el canal chileno TVN que el motivo que llevaría a su abuelo a abandonar El Chavo del Ocho sería para evitar los conflictos que comenzaban a generarse entre María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza.

“Sí hubo un tiempo en que la vecindad era una familia hermosa, se la pasaban increíble, se querían todos, todos aprendían de todos, y lamentablemente, cuando eso dejó de funcionar, (mi abuelo) dijo: ‘Con permiso, yo le voy al Necaxa’, y mejor se fue”, expresó en nieto del actor.

Don Ramón salió del programa en el año 1979 y probó suerte con Quico, sin embargo, regresó en 1981, pero su retorno en El Chavo del Ocho no siguió adelante porque el actor comenzó tener los problemas de salud que finalmente lo llevarían a la muerte en 1988 a causa del cigarro.

“La presión que ya existía adentro fue suficiente para que él decidiera ya no estar en ese lugar. No se metía en los problemas, no le gustaban las confrontaciones, por eso decidió irse”, afirmó Miguel Valdés.

¿Qué ha dicho Carlos Villagrán (Quico), al respecto?

Aunque Ramón Valdés tuvo una gran amistad con Édgar Vivar y con María Antonieta, también mantuvo una cercana amistad con Carlos Villagrán, quien ha expresado en varias ocasiones que a pesar de la diferencia de edad mantenían una buena relación.

Según el actor, su amistan con Valdés era tan buena que Don Ramón salió del programa en solidadidad con el despido de Quico. Los actores incluso trabajaron juntos en ¡Ah Que Kiko! tras su salida de El Chavo del Ocho.

“Por solidaridad de que sacaron a Quico, porque Quico se le trepó en popularidad al mismo Chavo. Eso irritó mucho a Roberto, y por eso me sacan a mí y, por solidaridad, se sale don Ramón”, afirmó.