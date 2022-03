¿Qué hemos asimilado?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Existe racismo, clasismo. Para las variantes surgidas en Europa, ahí no hay bloqueos inmediatos.

Las africanas les producen pánico, la pobreza y negritud.

Se toma conciencia de la balanza de la justicia ante la pobreza, sobre el supuesto mundo civilizado.

¡No te desentiendas de tu paupérrimo vecino! ¡A través del aire te infectarás si no apoyas a los países africanos!

Se vacunen o tengan un buen sistema de salud y nutrición.

De no ser así, surgirán las pandemias que tanto terror causan a los anglosajones.

Vivimos en un mundo donde las enfermedades infecciosas se globalizan en segundo: Dr. Federico Moscoso Gutiérrez.

Sarah Gilbert, Científica de Oxford y co-creadora de la vacuna Oxford/AstraZeneca, reafirmó lo ya conocido y no asimilado:

“En el futuro habrá pandemias más letales. Es prioritario más fondos para prepararse. Esta no será la última vez que un virus amenaza vidas y sustentos. La próxima pandemia será más contagiosa o letal, o ambas (1).

“Toda la información recabada y aprendida debe servir para prepararse ante las futuras epidemias”.

“La variante Ómicron, la cual debido a sus mutaciones parece transmitirse mayor facilidad”.

“Es posible las vacunas sean menos efectivas como prevención a la infección, no menos efectivas para reducir la gravedad o muerte”.

Siempre se debe ser cauteloso, evitando la propagación.

Las medidas restablecidas son:

-Vuelta a la obligatoriedad del uso de cubrebocas en transporte público y tiendas.

-Obligatoriedad de los viajeros que entren al país de hacerse una PCR al segundo día de su llegada, estén o no vacunados.

-Se exige un test de antígenos o una PCR negativas 48 horas antes de que se produzca el embarque.

-En Alemania, confinamiento nacional para personas no vacunadas en lugares públicos.

-Limitando el aforo en los estadios de fútbol y se plantea la obligatoriedad de la vacuna.

-En Irlanda, se han cerrado discotecas y limitado el aforo en hostelería, gimnasios y cines; y en República Checa trabajan en un decreto que obliga a grupos de población como médicos o policías, a vacunarse.

La anterior variante sudafricana, no prosperó en otras zonas del mundo. Allí sí se expandía bastante, pero luego no lo hizo en otros sitios del mundo. No consiguió desplazar a las otras variantes.

Ahora mismo, los dos escenarios posibles son: que no prospere en otras zonas geográficas o que solo reinfecte a personas que han pasado de la enfermedad, pero no reinfecte a los vacunados.