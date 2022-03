¿Qué leen los escritores?

El Informador

El fin de año representa para algunas personas la oportunidad de hacer un recuento de las metas logradas y los pendientes, y hay quienes aprovechan este periodo para establecer nuevos propósitos personales, como incrementar su lectura con nuevas historias.

Si estás considerando expandir tus opciones literarias o regalar un libro, EL INFORMADOR consultó a diversos escritores sobre cuáles serían las obras ideales para obsequiar y cuáles son las novedades que ellos, desde su faceta como lectores, han sumado a su día a día, así que toma nota a las sugerencias que algunos autores de renombre nos ofrecen para integrar a nuestra lista de deseos para iniciar el 2022 con una buena historia bajo el brazo.

Iniciamos con Jorge Ramos, el periodista y escritor mexicano recién publicó “17 minutos: Entrevista con el dictador” (Grijalbo), en la que relata cómo fue entrevistar a Nicolás Maduro, los contextos previos a este encuentro que fue cortado ante las preguntas que realizó para explorar y clarificar la situación política de Venezuela. Una lectura ideal para aprendices del periodismo y sociedad en general.

Su recomendación es:

“Para periodistas están los libros de Oriana Fallaci -corresponsal del guerra- (‘Las raíces del odio’, ‘Carta a un niño que nunca nació’, ‘Un hombre’, ‘La fuerza de la razón’), quien es una periodista italiana, creo que ella es la gran maestra de la entrevista. Hay lecturas que me marcaron de niño, pero hay dos libros que siempre he llevado conmigo, uno es ‘El lobo estepario’, de Hermann Hesse (Colofón), y ‘El otoño del patriarca’, de Gabriel García Márquez (Diana), que me ayudó mucho a entender la actual América Latina, es increíble cómo García Márquez en esa época pudo dibujar perfectamente a nuestros dictadores actuales”.

Guillermo Arriaga

El guionista y escritor Guillermo Arriaga, guionista del filme “Amores Perros”, tiene a “Retorno 201” (Alfaguara) como su obra más reciente, en la que recopila cuentos de antaño que dan testimonio de sus primeros pasos en la escritura; además de sumar nuevas historias que exploran su infancia y adolescencia en la colonia Unidad Modelo, en la Ciudad de México. Esta obra también regala algunas pistas a los lectores sobre los orígenes de “Amores Perros” y “Salvar el fuego”, novela con la que fue galardonado con el Premio Alfaguara 2020. Disponibles en Librerías Gandhi o Amazon.com.mx.

Su recomendación es:

“Ojalá regalen a ‘Retorno 201’ como regalo de Navidad, me han preguntado cómo leer mi obra, puede ser iniciando por el primer cuento hasta el último, o de forma inversa. También creo que hay que leer a las mujeres que están escribiendo en México, como Alma Delia Murillo (‘El niño que fuimos’, ‘Las noches habitadas’), Fernanda Melchor (‘Temporada de huracanes’, ‘Aquí no es Miami’, ‘Falsa liebre’, ‘Páradais’), Tamara Trottner (‘Nadie nos vio partir’), Karla Zárate (‘Rímel’, ‘Llegada la hora’), Guadalupe Nettel (‘El matrimonio de los peces rojos’, ‘El huésped’, ‘El cuerpo en que nací’, ‘Después del invierno’), hay varias mujeres a quienes creo que vale la pena leer, que están haciendo a la literatura más interesante”.

Francisco

Martín Moreno

Exponente de las novelas históricas y políticas de México, Francisco Martín Moreno -creador de la trilogía “Arrebatos carnales”-, lanzó “México Roto” (Alfaguara), segundo libro de la saga “Ladrón de esperanzas”, en la que retoma desde la ficción la actualidad política de México partiendo del presidente “Antonio M. Lugo Olea” (AMLO) y cómo vive su administración gubernamental a tres años de ocupar la silla presidencial.

Su recomendación es:

“Hay un libro que me gusta mucho y que ya terminé de leer que es ‘El infinito en un junco: la invención de los libros en el mundo antiguo’, de Irene Vallejo (editorial Debolsillo), que es sobre la historia de los libros, de los papiros, el papel, es una maravillosa novela escrita también por una gran escritora española. También como recomendación pongo a ‘México Roto’, porque hay unas pasiones amorosas tremendas de la vida real, creo que también les va a gustar”.