¿Qué tienen de original?

Jorge Alberto Rincón Acebo

Corren malos tiempos, consideren propio lo extraño.

Las diferencias mexicanas provienen de la Colonia. Abundemos en el siglo XVIII, en la conversación de los tres amigos, en la eterna discusión de la superioridad hispana-europea, sobre los pueblos del Anáhuac, Antequera, Chiapas y Mayas.

‘No son mejores que nosotros -adujo Severiano-. Carecen de unidad los pueblos donde se juntan Europa y Asia, cuyos nombres no poseen más de 2000 años, su significado se pierden en el olvido, su origen. Europa: se le atribuye el nombre de la ninfa a la que raptó con forma de toro Zeus; y Asia, atribuido a Herodoto. ¿Qué significará? ¡Ascenso solar!

-‘¡Te equivocas! -dijo Antonio Obeca- ¡Ustedes han perdido a sus dioses, los tienen ocultos’.

¡Lo mismo sucede con ustedes! Un Dios asiático, al que los católicos dieron apariencia de ario, perdiendo sus rasgos judíos.

-‘¡Te equivocas! Hay judíos güeros!’.

¡Te engañas! ¡Joshua – Jesús, debió ser narigón, muy diferente a como lo pintan en los cuadros!

Antonio, Antonio. ¡Te engañas! El otro día referías que, los pueblos pegados a los montes Urales que se convirtieron, les llaman Askenazi, son los judíos conversos rubios, no poseen apariencia judía.

-‘¿Que tienen ustedes de más?’.

¡Poseemos pasado y orgullo!

-‘Ustedes lo han perdido, sus hijos ya no recuerdan sus orígenes. ¡Se les olvidará! En cambio, un persa continuará siendo persa.

¿Ves? ¡Es asiático! Estados Unidos de América, es una mezcla de la gente que no deseaban en Inglaterra, Irlanda, Escocia, las provincias germanas y en Flandes. En la cercana Antequera, los aborígenes sólo hablan su lengua y no saben castellano. Aquí, en los Chiapas, hablan náhuatl, zoque, tzotzil, tzeltal, variaciones del maya. ¡Nunca olvidarán su lengua, me dijo un lugareño!

Continuará…