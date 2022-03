Recibe premio escritor chiapaneco

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Luis Antonio Rincón García, recibió el Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo en la Universidad Autónoma de Nayarit, por “La nana Concepción”.

El escritor compartió a través de sus redes sociales, que es un honor recibir el Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo, a 102 años del fallecimiento del poeta.

Dijo que esta convocatoria es un acto que por sí mismo implica su fidelidad al principio de promoción y difusión de la cultura, que debe prevalecer en los recintos y en los espíritus universitarios.

Así también, compartió que gracias a la novela “La nana Concepción”, su nombre queda ligeramente unido, a través de un eslabón literario, al nombre del vate mayor que haya nacido en esta tierra nayarita.

“Permítanme compartirles que por varios años he estado dedicado a escribir literatura infantil y juvenil, y fue buscando crear una historia para jóvenes, que comencé a reflexionar y recordar a personajes fuertes, poderosos, numinosos y al mismo tiempo terrenales, con quienes me hubiera topado en la vida. No pasó mucho tiempo para que llegara a la conclusión de que varios de esos seres, con tales características, han sido mujeres de la tercera edad, que han formado parte de mi biografía y que con su manera de ser me invitaron a admirarlas”, destaca.

Cabe destacar que el jurado calificador coincidió en premiar a “La nana Concepción”, ya que a través de esa historia se entrelazan las miserias de la vida como protagonistas, puede sentirse el poderío mismo de la existencia.