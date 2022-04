Regina Blandón se defiende

TVNotas

Vaya polémica que se armó en redes sociales, luego de que Regina Blandón se viera envuelta en una polémica por unos comentarios negativos sobre los niños con cáncer.

Ante dichos comentarios, la actriz señaló que todo lo vertido en redes sociales es falso y a través de un video explicó cómo sucedieron las cosas y se defendió de sus detractores.

La integrante de ‘La Familia Peluche’ confesó estar molesta y decepcionada debido a que el comentario, el cual aclaró es falso, se hizo viral y con el afán de hacer daño.

En el mensaje que supuestamente habría escrito Regina Blandón se lee: ‘’México es tan tercermundista, que le dan más importancia a las niñas y los niños con cáncer que a las y los niñxas trans’’.

Dicha publicación comenzó a circular en redes sociales y de inmediato se desataron las críticas contra la actriz quien decidió dar la cara ante la polémica y mediante un video aclaró la situación.

‘’Alguien tuvo a bien ser lo suficientemente deleznable como para inventar un tuit que se supone que yo escribí y le hizo captura de pantalla ‘no, es que lo borró de su timeline’; yo no borro tuits, estoy tratando justamente de aprender y reaprender; primero que nada está ma escrito el tuit, hay verbos conjugados en diferentes tiempos, yo no hago eso, cuido mucho mi redacción y ortografía, lo hago lo mejor posible. Lean más, infórmense, es importante utilizar el lenguaje inclusivo y si no, adelante, pero si va a chin… a alguien, está haciendo una fake news de ese tamaño, úsenlo bien’’, dijo la actriz.