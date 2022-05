Regreso a clases presenciales en agosto

Grosby Group

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el próximo ciclo escolar iniciará a finales de agosto con clases presenciales “llueve, truene o relampaguee”.

Al iniciar su gira por Veracruz en el municipio de Boca del Río, el mandatario mencionó que México y Bangladesh son los países que más tiempo llevan con las escuelas cerradas debido a la pandemia de covid-19.

“Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueve truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas, ya fue bastante. México es, con Bangladesh, el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto no es bueno”, dijo.

“Se atiende a los jóvenes porque no queremos que sean enganchados y que engrosen las filas de la delincuencia organizada, si lo analizamos bien, esa es la disputa, la lucha que se tiene con las bandas y con los jefes de las bandas, el que no se lleven a los jóvenes, el quitarles a los jóvenes, el proteger a los jóvenes, el darles alternativas a los jóvenes para que ellos no tengan un ejército de reserva en la juventud”, dijo.

En cuanto a la pandemia de covid-19, el Presidente pidió a la población no confiarse porque hay un rebrote; sin embargo, dijo que no es tan grave como los dos anteriores.