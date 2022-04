Revelan los sueldos de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en la película “Harry Potter”

Agencias

¡El elenco de las películas de Harry Potter ha ganado mucho dinero a lo largo de los años! Las estrellas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint interpretaron a los tres personajes principales Harry Potter, Hermoine Granger y Ron Weasley, respectivamente, en el transcurso de ocho películas en total. Anticipándonos al próximo especial de reencuentro del 20 aniversario de la franquicia cinematográfica, estamos analizando cuánto dinero han ganado por protagonizar algunas de las películas.

En “Harry Potter y la Piedra Filosofal” Daniel se hizo acreedor de 1 millón de dólares, mientras que para “Harry Potter y la Orden del Fénix” el protagonista acreditó 14 millones de dólares, y Emma y Rupert cotizaron 15 millones de dólares. Según las nuevas conversaciones la fortuna de Radcliffe ronda casi 13 millones de dólares este año.

El intérprete de Harry Potter alcanzó una inmensa fama después de interpretar el papel principal en la franquicia. Después de hacer ocho películas, el actor también se llevó a casa un gran cheque de alrededor de 100 millones de dólares, según se informa. Recientemente, el actor aparecerá en “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, el especial de reunión que celebra dos décadas desde que salió la primera película.

Se emitirá el 1 de enero y también verá a Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton, Helena Bonham Carter y más elenco y equipo. Mientras tanto, la estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe, también es noticia por ganar mucho dinero este año. Según el Daily Mail, la firma del actor ganó alrededor de 13 millones de dólares este año y aumentó su patrimonio neto a la asombrosa cantidad de 120 millones de dólares después de invertir dinero en arte, libros raros y acciones.

Daniel Radcliffe y su importante patrimonio

Tras acreditar 1 millón de dólares por la primera película, el salario de Daniel aumentó con cada película. Al final, Daniel ganó 50 millones de dólares en total por las dos últimas películas. Aparte de su firma, el actor ha tenido cuidado con sus gastos, especialmente después de tener un aumento salarial importante por cada película de Harry Potter.

En 2016, en una entrevista con Telephrag, aseguró no haber tocado toda su fortuna: “Realmente no hago nada con mi dinero”. “Estoy muy agradecido por ello, porque tener dinero significa que no tienes que preocuparte por él, que es una libertad muy hermosa para tener. También me da una inmensa libertad en mi carrera”, agregó Radcliffe.