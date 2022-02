Rompen el silencio

Agencia México

Diario de Chiapas

Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva reaparecieron juntos para aclarar los rumores de una posible separación, luego de que la actriz fuera vista vacacionando sola recientemente.

En entrevista para el programa Hoy, los actores desestimaron estas especulaciones y en tono de broma Eduardo le reclamó a Mayrin por irse sola.

“¿A dónde te fuiste que no me avisaste?… Ahorita que lleguemos a la casa, yo no me enteré que te fuiste de vacaciones”, dijo Eduardo con una gran sonrisa.

A pesar de que los artistas están trabajando en distintos proyectos, tanto Santamarina como Villanueva aseguran que su amor está más fuerte que nunca.

“Felices de estar otra vez aquí (en los foros) y de poder compartir a veces comida, y luego si le sobra me la manda a mi foro, compartimos lunch”, contó Mayrin.