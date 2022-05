Salma Hayek rompe en llanto

Agencia México

Diario de Chiapas

La actriz mexicana confesó que cuando se vio caracterizada por primera vez como Ajak, personaje que interpreta en la cinta “Eternals”, no pudo contener las lágrimas de la emoción al verse en un set de este tipo.

Durante la entrevista que brindó al programa “Despierta América”, Salma Hayek se mostró muy conmovida en el instante que recordó su origen al verse con el atuendo de un personaje que regularmente es hecho por actrices o actores que son estadounidenses.

“Yo estaba muy nerviosa porque tengo claustrofobia, y cuando me siento muy apretada y no hay ventanas… ¡necesito respirar!, lo quiero aventar todo y me daba mucho miedo el traje, pero no les decía porque no quería que me corrieran, no sabía si iba a aguantar así con eso apretado y no te puedes mover, y cuando me lo puse me solté a llorar, no así de telenovela, pero me solté a llorar, se me salieron las lágrimas y dije ‘¿qué pasó aquí?’, y la imagen me dio algo, y dije ‘¿por qué?’… ¡vi mi cara morena!… vi mi cara morena en el traje de héroe y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar grande, vi la vara de todas las niñas… fue una cosa que, y me di cuenta que se había abierto una puerta, donde yo no entraba sola, sino que dentro de esa puerta íbamos todos los latinos que hemos esperado tanto este momento… ¡Ay que ridiculez!… Vi la cara morena de la virgen de Guadalupe, ¡no!… se me vino todo”, relató la artista de 55 años.