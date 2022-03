Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Salud esquiva

“El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo, del padre”. Ezequiel 18:20. ¿Porque estamos fuera del Edén, si desobedecieron Adán y Eva?

La física aplicada indica que a toda acción hay una reacción, los genes se heredan, las variantes genéticas víricas se acumulan en tu genoma.

La genética predomina sobre los buenos deseos.

La variante Omicron enseña por rebosamiento, las mutaciones prueba de la evolución suceden a diario y en este caso ¡infectan! Mutaron los desposeídos y todos serán afectados.

¡Esperemos su evolución!

La Dra. Angelique Coetzze, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica (*), reportó a cuatro miembros de su familia, aún no presentan daño pulmonar ni perdieron olfato ni el gusto, desarrollaron enfermedad leve: “Dolor muscular, fatiga, uno o dos días de malestar, tos ligera con prueba de Covid Positiva”. Niña de 6 años con frecuencia cardiaca y fiebre elevada. Afectó más a varones y a no vacunados. Alerta. Con mayor infectividad los mayores no vacunados. “Si no se vacunan, se incrementará la enfermedad grave”.

El riesgo de agravar y morir, hace que estudies los componentes de las membranas, las mutación en la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 se considera la causante de su capacidad de penetrar, infecciosidad o infectividad de la variante Delta, superada por la variante Omicrón.

Se ha diseminado a Bélgica, Canadá, Países Bajos, Hong Kong.

Es preferible exagerar la alerta.

Es la única manera: la noticia impacta y se logró.

Las comunicaciones llevaron la enfermedad a Canadá, en corto estará en México.

Evita la escalada de precios por encarecimiento de los intereses.

Si no te cuidas, eres responsable de tu vida.

Referencia

(*) Coetzee. 29/11/2021, explicó la especialista a RIA Novosti. Avisó al comité consultor de vacunas del país, sobre la rara variante el pasado 18 de noviembre.