¿Se han respetado?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Todos los parámetros médicos para las pruebas requeridas? Si eres mayor y te has aplicado la vacuna contra influenza, aunque lo ignores te han aplicado ARN o ADN, o vacunas diferentes que no te protegerán el 100% de las infecciones; es similar contra la hepatitis, su acción va a ser temporal: al mutar enfermas, es una nueva enfermedad de la misma familia.

Las partículas virales infectadas estimulan tu sistema inmunológico para que reconozca la enfermedad, se defienda y la atenúe. Se reduce a una posibilidad.

¿Te vacunas o no?

Crea conciencia de que no vas a ir a solicitar tratamiento de terapia intensiva, te intuben y se prolongue tu agonía. Renuncia por escrito.

Están disponibles para luchar contra el Sars Cov 2 especificando las ventajas y desventajas de cada tratamiento de conformidad con el artículo 22 del código de Núremberg.

Ventajas: atenuar la enfermedad. Permanecer vivo.

La vacuna CanSino actúa contra las variantes brasileñas. Hacer aparente una neoplasia linfoide o una metástasis ganglionar, que de otra manera se duplicaría o triplicaría su detección.

Desventajas: desarrollar o exacerbar la enfermedad, la respuesta inflamatoria aguda, trombosis, respuesta autoinmune.

Las gentes que vayan a tener una respuesta inflamatoria y una reacción de citoquinas y una trombosis, con el tratamiento que le da es en el 99% fallecer, al igual no comer cosas contaminadas ni utilizar medicamentos que pueden ser potencialmente dañinos o no te curen.

Tú decides.

Recuerda: estás sano porque te lavas, cuidas, vacunas. Aún no te mueres a causa de una infección. Como estás viviendo, en pocos años morirás por una infección. Tendrás que usar el cubrebocas, aún no has obtenido la inmunidad -hasta un mes después- o te puedes infectar por otra cepa. Si te vacunan, debes seguir con el distanciamiento social, por las posibilidades de ser infectado. El sistema inmunológico está continuamente en contacto con otros seres vivos, te va a fallar y cuando lo haga no destruirá las neoplasias, se producen enfermedades alérgicas o reumatológicas.

Además, por favor responde las siguientes preguntas simples:

¿Qué haces para no tener neoplasias?

¿Qué haces para no tener alergias?

¿Qué haces para ser solidario y evitar se destruya el mundo?

¿Qué haces para no contaminar agua?

¿Ordenas tu cuarto? ¿Eres aseado? ¿Ayudas a tu mamá, a ti mismo, al prójimo?