Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Inició la vacunación con segundas dosis en Tuxtla Gutiérrez, para las personas mayores de 60 años. Desde las 18 horas del domingo iniciaron la colas, sentados, llevando sus sillas. Se espera orden en su aplicación. Los médicos harán cola. No provoca la reacción anafiláctica ponerse en contacto con sus orígenes. Universaliza, iguala, equipara, permitiendo ver la realidad desde la otredad.

Es insuficiente la capacidad mundial de producirlas, lo he expresado en múltiples artículos de Inmuno Corona Sugerencias. ¡Nunca en el mundo se han producido tantas dosis de vacunas! Y aquí no se habla que varios de los modificadores biológicos, necesitan reforzamiento.

Los reforzadores biológicos utilizan células humanas, están vetadas por la iglesia cristiana católica. La mayoría de las vacunas tiene un origen biológico, no deberían ser utilizadas por veganos. Con tales situaciones, se desmantelan los juicios de valor.

¿Por qué no hay vacunas? La salud siempre se ha considerado una moneda de cambio. La salud tiene un coste. La medicina preventiva se considera aburrida y no es implementada en las escuelas de medicina. Se enseña a limitar el daño, no a prevenirlo.

La investigación médica, la producción y en consecuencia el pago de derechos ¡cuestan! Debería ser liberado el pago de 2 a 4 años. ¡No lo harán! Las empresas no son caritativas. Ninguna religión solicita a sus fieles las donen, reduciéndose el amor a la humanidad, a propaganda.

La salud no es cara: hay apatía individual para preservarla.

Si alguien dice: ‘No ingieras refrescos embotellados y frituras’, ¡será criticado! No produce ingresos ni impuestos. ‘¡Pura bobera!’, dicen. ‘¡No es una persona normal!’.

Tampoco exigen a nivel mundial empresas refresqueras y de frituras, que inviertan en recoger y procesar basura. De hacerlo, ya se utilizarían empaques biodegradables.

El plástico no es invisible: inunda calles, campos, ríos y océanos. Cuando es tan fácil no consumirlo, reciclarlo, levantarlo.

Si al leerlo te desagrada, te autodestruyes. Eres peor que un suicida o quien se realiza un aborto. ¿Comprendes? ¡Es por tu bien! lPor el de todos! ¡Y de la biosfera!