Sobrina de Ginny Hoffman denuncia ABUSO, cuestiona el accionar de su tía

Agencia México / Diario de Chiapas

A escasos días de que Ginny Hoffman alentara a las mujeres y niñas víctimas de abuso a denunciar a sus agresores, es su sobrina Daffne Hoffman quien reveló haber sido sufrido diversos tipos de ataques por parte del hermano de la actriz, destacando que ni Ginny ni los otros integrantes de su familia la apoyaron en el momento que alzó la voz contra él.

De acuerdo al programa Ventaneando, Daff contó que a la edad de 9 años sufrió distintos abusos en su círculo familiar, el de tipo sexual a manos de un tío materno, y el físico y psicológico por parte de su propio padre, David Hoffman, quien es hermano de la artista.

“Los primeros abusos que yo recibo son por parte de mi propio padre, esos abusos son físicos, en donde los golpes que él me da daba eran de verdad exagerados, y toda la familia fue testigo de eso, porque no era algo que hiciera cuando estábamos solos, o sea, él era una persona que me violentaba no importando quién estuviera viendo”, contó la joven a través de un enlace desde Monterrey, lugar donde radica alejada de su familia.

Al respecto del ataque sexual, Daffne relató: “Yo sufrí un abuso sexual por parte de alguien que era parte de alguien de mi familia, cuando yo era niña, fue el momento más traumático, sí, es algo que me ha marcado, fue una sola vez de un tío que nos fue a visitar a la casa y luego sufrí un abuso sexual aun siendo yo menor de edad, pero ya estando en la Ciudad de México, pero ya no fue por parte de alguien de mi familia. Mi familia supo, mi papá supo, nadie nunca me defendió”.

Sobre la forma en que su tía ha procedido contra su ex esposo Héctor Parra, Daff comentó: “Hay mucha incongruencia en la forma en que se está manejando todo esto relacionado a mi prima y sí, cuando vi esa entrevista con mi prima, y ella dice ‘alcen la voz’, el que haya visto tantas niñas violentadas en la Fiscalía y que le haya partido el corazón y que tenemos que poner un alto es… digo ‘¡cómo es posible que esté sucediendo eso!, cuando no hay congruencia, si yo misma fui esa persona que en algún momento necesité de ellos”.