Tajo – Dido

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Inmersos en un universo de riesgos contactos a antígenos-haptenos imperceptibles e imposibles de evadir, ¡solo se reacciona a lo inmediato! ¡Es efímera la atención!

Solo es interés fugaz, consiente de su escasa duración, manifestado en el olvido de la dosis de reforzamiento vacunal. Ahora, los de la vacuna alemana dicen que si no basta con dos, ¡que se apliquen la tercera! Solo te protegerá menos de un año. Están hechas con cepas de hace un año. ¡El ARN viral circulante mutó, es diferente!

En Tuxtla Gutiérrez, para el miércoles 14 de abril -tercer día de vacunación- ¡los diez centros de vacunación estaban vacíos!

¿Por qué no se las aplican? ¿Acaso les dejó molestias? ¿O por miedo? ¡O de a tiro porque difunden falsedades!

-Que no se puede tomar alcohol, que la neutraliza, como si le inyectaran agua.

La pregunta es: ¿hasta después de cuántos días, después de la 2a dosis, ya se puede ingerir bebidas alcohólicas? Hasta hoy nadie comenta nada al respecto. ¡Suena a un daño mental grave! ¡Importa más tomar, que morir! ¡Su santo trago, sí puede inhibir la fabricación de anticuerpos!

-Esto sí ya está documentado.

¡Tres meses! Destruye cubierta lipídica. Y de vicio. ¡No recuerdas que por eso rocían alcohol en gel! ¡No tomes! ¡Ta jodido!

-¿Qué dijiste?.

Tajo Rio Portugal, Dido dama cartaginesa.

-¡Ah, menos mal! Tú con tu lenguaje culto! ¡Pensaba, decías que estaba todo mal! ¿Te aplicarías la vacuna de CanSino? ¿Qué opinión te merece?

¡Peor es nada!

-¡Es china! ¡No sirve! ¡Casi como si te aplicaran agua!

Y tú, ¡muy blanco! ¿Acaso hay razas vacúnales? ¿No has leído que en Brasil ha mitigado los casos graves? Tu prenoción es que es mala por ser china. La propaganda occidental dice que todo lo de allá es malo, ignorando que lo que fabrican, acorde al precio es la calidad.

Por ejemplo, en México se vende comida constituida diferente a lo que piensas que comes: lácteos que no lo son, jamón que no contiene carne sino deshechos cárnicos, con exceso de sal. ¡Daña! Es lógico que exista repunte de la epidemia.

Con estas pláticas, eso lo sabe quién haya cursado Ciencias Naturales en primaria. ¡Las vacunas lo hacen! Evitan que mueras de difteria, sarampión, varicela, viruela.

Y la neta, es verdad que a algunos les da la enfermedad y mueren. ¡Pero son los menos!

Mueren individuos, pero no desparecerá la especie.