Tina Turner: la última palabra

En las primeras escenas del documental de HBO Tina, Tina Turner domina el escenario mientras interpreta Ask Me How I Feel en un estadio lleno de fans, pisoteando con sus tacones, su cabello volando con el viento.

Pocos podrían igualarla. Sublime y cruda al mismo tiempo, era una de las cantantes más supremas del siglo XX, un modelo de inspiración para Mick Jagger e innumerables artistas más. Y, al menos en escenas como ese concierto de 1980, su poder era un testimonio de supervivencia.

Como una nueva cantante solista librada de más de una década de abuso, estaba recuperando su vida, su historia, su voz. Su verdadero debut, dice, no fue cuando era una adolescente con Ike Turner, sino a los 50 años como una mujer que finalmente era dueña de sí misma.