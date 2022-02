“TÚ SIN MÍ”, DANNY GUILLÉN

SAPS Records

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

De la autoría del argentino Dread Mar I, “Tú Sin Mí” es un clásico del Reggae en español que se volvió hit internacional en 2010 y ahora vuelve, pero al ritmo y estilo de Danny Guillén. Es sobre una relación que se termina y el que se queda tiene un abismo de amor en su corazón, teniendo que soportar el sufrimiento.

Parte de la melodía dice así: “Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor, que despertamos al ver que no nos queríamos, no ya no, ya no nos queríamos, y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor el que era para ti”.

“Tú Sin Mí” se ha colocado en el gusto del público en muy poco tiempo, el videoclip en YouTube es de los más vistos del repertorio del chiapaneco y ha recibido buenas críticas por parte del público.

Tantos años de dedicación, han sido condecorados con varios éxitos a lo largo de su carrera artística, sus canciones suenan fuertemente en las estaciones de radio de todo el estado, siendo un referente importante de la música en Chiapas.

Y es de resaltar: además de dedicar gran parte del tiempo a la música, también ha contribuido y ayudado a sus paisanos más vulnerables con la creación de su fundación Danny Guillén “Por Amor A Chiapas”.

Danny Guillén viene románticamente para conquistarte con su versión de “Tú Sin Mí”, escúchala en las plataformas digitales o pídela en tu estación de radio favorita. Síguelo en redes sociales.

