Tunden a Luisito Rey

Luego de que la youtuber Nath Campos, a quien vimos como ‘Lele’ en el programa ‘¿Quién es la Máscara?’ Y quien es hija de Kiko Campos rompiera el silencio y denunciara a través de un video en su cuenta de YouTube, haber sufrido abuso por parte del youtuber conocido como Rix, otros creadores de contenido reaccionaron a la información.

Juanpa Zurita fue de los primeros en mostrar su apoyo a Nath y le mandó un mensaje que dice: ‘’qué valiente eres Nath. Gracias por compartir esto. Gracias por ser un ejemplo para quien sea que esté pasando por esta situación. Admiro tu fuerza Nath. Te quiero, te creo y cuentas conmigo. No estás sola’’.

Sin embargo, otros como Luisito Rey, externaron su opinión, que les valió ser tundidos en redes sociales, pues el famoso youtuber sentenció el comportamiento de la hija de Kiko Campos, al decir en una transmisión en vivo que: ‘’Nath también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar’’, lo cual provocó el enojo de los usuarios, quienes inmediatamente respondieron a sus palabras.

Incluso, Gloria Aura, hermana de Nath Campos, lamentó las palabras de Luisito Rey y a través de sus redes sociales dijo: ‘’¿y cómo no nos va a dar miedo a hablar si la sociedad sigue teniendo personas opinando como Luisito Rey por ejemplo?… no podemos ir con esa mentalidad de que ‘si tomas es tu culpa’, pero si el güey estaba tomado entonces él no sabía lo que hacia ¿y se le perdona? Es que de verdad no lo concibo; estoy muy orgullosa de mi hermana, estoy muy orgullosa de que haya hablado y que su voz haya sido el reflejo de millones de voces porque ya no nos vamos a quedar calladas, ni una más’’, sentenció.