Una pieza maya, la estrella en subasta

Excélsior

Una piedra maya en forma de hacha que evoca las figuras de un jaguar y una serpiente, perteneciente al Clásico Tardío (ca. 550-950 d.C), fue la estrella de la subasta Art of Africa, Oceania, and the Americas que realizó ayer la casa Sotheby´s de Nueva York, ya que fue vendida en 352 mil 800 dólares, cuando tenía un precio de salida de entre 50 y 70 mil dólares.

Este objeto ceremonial (Lote 97) fue la pieza más cara del remate que ofreció 121 lotes, de los cuales 26 eran de origen mesoamericano, de culturas como la maya y la olmeca, así como de los actuales estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Veracruz y Zacatecas.

Sólo dos piezas africanas se le acercaron a la maya: Bamana Vertical Antelope Headdress, de Mali (Lote 36), y Mumuye Statue (Lote 76), de Nigeria; ambas rematadas en 226 mil 800 dólares.