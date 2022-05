ynthia Klitbo confiesa haber sufrido maltratos por Carla Estrada

Agencias

La productora Carla Estrada es una persona prepotente y grosera, que insulta a sus empleados a menos que sean actores, de acuerdo con la actriz Cynthia Klitbo.

En una entrevista para Inés Moreno TV, quien ha formado parte de las telenovelas “La sombra del pasado” y “Como tú no hay dos”, aseguró que Estrada no ha dejado de intentar molestarla durante las últimas dos décadas.

Klitbo fue actriz en “El privilegio de amar” y después se sumó como directora en “Alborada”, donde Estrada y la realizadora Mónica Miguel la hacían hasta llorar

“En su producción todos son pend…, nadie tiene derecho a dormir, a comer, nadie tiene derecho a reclamarle, a decirle ‘me está pasando esto’. Yo era la directora de la segunda unidad, pero Mónica Miguel se encargaba de esconder toda la utilería y Carla nunca me quiso escuchar. (Decía) Que así era eso y tenía que aprender a la mala”, recordó.

Narró una escena para “Alborada” en donde los protagonistas Lucero y Fernando Colunga caminaban y llegaban a primer plano, pero entonces alguien a quien calificó como “achichincle” de la producción decidió que él la dirigiría.

Klitbo permitió hacerla y después ella grabó la escena como la tenía estudiada. Cuando llegó con Estrada, ésta estaba viendo sin saberlo la otra escena, llamándola “porquería”.

Cuando la actriz comenzó a explicarle, la respuesta de la también productora de “Silvia Pinal… frente a ti” y “Sortilegio”, fue gritarle que no había entendido que debía ganarse un lugar.

“Otra vez, en una escena de recámara y delante de 40 personas, agarró una colcha y preguntó qué era eso. Yo no estaba encargada del arte, de los muebles y esa escena era de Mónica Miguel, no mía. Y me metió una gritoniza”, recordó.

Miguel, continuó, llegó a adjudicarse propuestas visuales como propias.

“No fui la única que renuncié, pasaron cinco directores porque Mónica Miguel no abría la puerta y a Carla no podías tocarle a Mónica Miguel. Otra vez Carla me dijo que por qué vestía como pu.. y pues qué le vas a decir, hasta que le menté la madre, le aguanté muchas”, detalló Klitbo.

“Carla es una gran productora, pero es una mujer prepotente y mala”, subrayó Klitbo.

El más reciente desencuentro fue un evento durante la pandemia, a donde Klitbo llegó como madrina, pagada.

Estrada pidió a los organizadores que quitaran a la actriz de la mesa, pero le respondieron el compromiso que tenían con ella y si se sentía incómoda, podía irse a otra mesa.