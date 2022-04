“Yo no sé qué tiene que apendej*”; Hermano de Lupillo Rivera

Agencia México / Diario de Chiapas

Belinda y Christian Nodal siguen acaparando comentarios por su relación sentimental, y luego de que Lupillo Rivera desatara gran polémica por decirle al joven cantante que “él comió primero de la mesa”, refiriéndose a Belinda, ahora fue el turno de Juan Rivera para provocar controversia.

Durante una reciente entrevista, el hermano del llamado “Toro del Corrido” retomó la polémica del tatuaje de Lupillo y comentó: “Yo dije en una entrevista que me criticaron, dije ‘¿qué tiene Belinda? Si voy a Culiacán y encuentro 100 de esas mejores’”.

Cabe señalar que en esa misma entrevista fue en donde el también hermano de Jenni Rivera habló sobre la pelea que tuvo con Lupillo, misma que al parecer fue originada por Belinda.

“Estaban el chisme a todo lo que daba, creo que Belinda estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje. Yo no sé qué tiene Belinda que apendej*. Entonces yo no entendí y aquí fue donde empezó el pedo con mi carnal, yo pongo mi persona por frente (…) mi palabra vale muchísimo porque al final de cuentas si no vale tu palabra, no vale tu negocio. Para ese entonces ya había pasado lo del tatuaje, cuando Belinda ya se había se había hecho novia del otro, salieron mil memes de Lupe. Era tendencia ese pedo, a mi carnal le ganó la desesperación, me decía: ‘ya no quiero hacer entrevistas’. Yo le dije: ‘nosotros tenemos compromiso con gente, tu error no lo tiene que pagar la gente”, contó Juan.

Estos señalamientos hacia Belinda han provocado todo tipo de mensajes contra Juan, a quien los internautas no han dejado de señalar como machista y misógino.