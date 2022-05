Adriana Arnaud

En un mercado lleno de competencias, la juventud está innovando y proyectando nuevas propuestas para la salud, tal es el caso de Adriana Arnaud, una joven Chef que ha realizado esfuerzos para mostrar sus postres, creaciones que van de la mano con el cuidado de la salud, mostrando su creatividad y talento, los cuales, han sido reconocidos en varios eventos sociales por su sabor, estilo y calidad. Es por eso, que Adriana nos comparte una pequeña entrevista de lo que ha sido su formación como emprendedora y los obstáculos que ha tenido que pasar para lograr su objetivo.

¿Qué ha sido lo más complicado como emprendedora?

Creo que hasta ahora mi edad ha sido un reto que he podido superar, ya que empecé este proyecto muy chica (18 años) y la gente no creía que una niña tan joven tuviera el manejo profesional y eficiente de un negocio formal. Emprender nunca ha sido fácil. Por otra parte, aún soy estudiante, voy a la mitad de la carrera y sin duda se requiere un doble esfuerzo debido a las dos grandes responsabilidades con las que tengo que cumplir.

Es primordial establecer las metas fundamentales del proyecto y ejecutarlo con método porque éste formará parte de tu vida y como tal debes tomarlo con seriedad. Así lo he concebido desde que inicié hace ya cuatro años con Viva Cocina.

¿Quiénes han sido tu mayor inspiración?

Sin duda, mis papás y abuelos, vengo de una familia muy trabajadora que a base de esfuerzos ha salido adelante. Ellos son mi mayor ejemplo y fuente de inspiración, conocer mi historia familiar y saber los retos y esfuerzos que ellos han superado me impulsa a creer y esforzarme el doble.

¿Por qué elegiste la profesión?

Sigo eligiendo mi camino, considero que tengo tres pasiones en las cuales soy muy buena y talentosa (repostería/cocina, alimentación saludable y el marketing).

Cuando tuve que elegir mi carrera fue un proceso difícil para mí porque no me podía decir. Al final sin darme cuenta terminé juntando mis 3 pasiones en mi proyecto. Decidí estudiar administración y marketing ya que me iba a dar las bases para manejar mis emprendimientos, por otra parte, me seguí empapando de conocimientos y cursos del área saludable y cocina, tomando diferentes diplomados. Y hoy en día puedo decir que sigo en el camino de los aprendizajes y que no me arrepiento de mis decisiones, ya que gracias a ellas hoy en día hago lo que amo combinando las tres cosas en las que soy buena.

¿Qué es lo innovador en tus postres?

Mi cocina es una alternativa de postres deliciosos libres de azúcar y gluten. Aprobados por Nutriólogas y aptos para personas que padecen diabetes, niños de cualquier edad, personas que están en algún régimen de dieta o simplemente buscan cuidar de su salud y alimentación.

¿Qué consejo le otorgas a los jóvenes emprendedores?

Que crean en su potencial y que se rodeen de personas que los impulsen e inspiren.

Las amistades con las que te rodeas son fundamentales en tu toma de decisiones directa o indirectamente. Suele pasar que cuando te involucras tanto en tu proyecto te alejes un poco de tu vida social, como consejo puedo decir que no se preocupen que los que son realmente tus amigos ahí estarán impulsando y apoyando. Y que lo más bonito de esto es que en el camino conocerás a nuevas personas que estén en tu mismo canal con las cuales podrás seguir creciendo y enriqueciéndote de experiencias y conocimientos.