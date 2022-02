Carlos Castro

Diario de Chiapas

Esta atemporal, clásica y ultra versátil prenda no planea dejarnos y el street style del mes de la moda, donde se ve la creme de la creme en cuanto a tendencias, confirmó con fuerza que los blazer escoceses siguen siendo uno de los favoritos de las chicas fashion a la hora de armar looks. La gracia de esta chaqueta es que su aire clásico y elegante hace una combinación explosiva con prendas como jeans y otras de corte más ecléctico y ultra cool. Además, es perfecto para ir a la oficina y, junto a pantalones más estructurados o del mismo estampado, forman looks sofisticados y muy chic, absolutamente adecuados para el código de vestuario de un lugar de trabajo.