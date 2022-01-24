Bonito festejo

Carlos Castro/ Diario de Chiapas
UN MOMENTO ESPECIAL PASARON VARIAS FAMILIAS, EN UNA AMENA REUNIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN UN CONOCIDO LUGAR, PARA CELEBRAR SU POSADA, YA QUE EN DÍAS PASADOS NO TUVIERON TIEMPO DE REALIZARLO. POR ESO, EN ESTA OCASIÓN SE DIERON CITA PARA CONVIVIR Y VER A SUS PEQUEÑOS DIVERTIRSE EN LAS DIFERENTES ATRACCIONES. TAMBIÉN, PARA QUE DELEITARAN DEL BANQUETE QUE SE LES PREPARÓ CON MUCHO GUSTO. SIN DUDA, FUE UN DÍA INOLVIDABLE, POR QUE COMPARTIERON DE LA FELICIDAD DE ESTAR JUNTOS. ¡ENHORABUENA!